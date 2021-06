A necessidade de revalorizar o cerne da atividade do Ministério Público

O Ministério Público desempenha uma multiplicidade de funções nas variadas áreas em que a Justiça atua, seja no direito administrativo, civil, executivo, comercial, fiscal, família e menores, laboral ou penal.



Os Magistrados do Ministério Público são colocados, em todas estas áreas de atuação, como efetivos ou auxiliares (demasiadas vezes como auxiliares; quando, por vezes, apenas se auxiliam a si próprios), na sequência de movimentos em que nem sempre têm a possibilidade de escolher a área do direito da sua preferência, quer porque não existe lugar disponível na sua área geográfica de residência quer por qualquer motivo relacionado com a gestão que cada um faz, na medida do possível (ou impossível perante a falta de Magistrados que compromete qualquer especialização), da sua carreira como Magistrado.



Importa começar por colocar algumas questões de cuja resposta depende a carreira de um Magistrado do Ministério Público e, por essa via também, o futuro do Ministério Público.