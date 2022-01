Vento chinês, velas russas

Embora as relações bilaterais entre ambas as capitais nunca tenham sido lineares, hoje a preponderância ideológica e militar da massa continental russa parece estar a ceder o lugar à expansão económica e geopolítica chinesa.

Na última década a estratégia de Moscovo tem sido navegar à bolina dos ventos, essencialmente comerciais e financeiros, vindos da China. De acordo com o Kremlin, tal estratégia representa uma oportunidade para alavancar a potência russa, colmatando falhas de funcionamento da sua economia, particularmente desde a imposição de sanções em 2014.

Putin até se permitiu qualificar o seu rival de aliado. Enquanto Xi Jinping foi sempre mais cauteloso e nunca observou em Moscovo mais do que um "parceiro". Esta fase de aproximação sucede a décadas de competição e desconfiança entre as elites nacionais das duas potências herdeiras do legado comunista do século XX.

