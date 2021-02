O professor de Yale, William T. R. Fox descreve na introdução à sua obra The Super-Powers (1944), a qual também daria à estampa um conceito-chave no estudo das relações internacionais, a parábola do relacionamento entre elefantes e esquilos para retratar as hierarquias de poder entre estados-nação na ordem internacional.



Ainda de acordo com "Superpower Fox" – como era apelidado entre os seus alunos - num sistema internacional ordeiro, equilibrado e seguro haveria lugar para ambos. Todavia, apesar de considerar que este sistema ideal seria alcançável, ignorar a diferença entre elefantes e esquilos, só iria retardar a sua concretização.



A globalização permitiu a proliferação de novos atores no sistema internacional e a inovação tecnológica tem conduzido a mutações nos fundamentos e na distribuição do poder na arena internacional. A ordem internacional que The Super-Powers pressentiu brotar parece estar a findar, mas o espetro da superpotência ainda não.