Arsenal de confiança

É observado como bastante mais patriótico exercitar as cordas vocais contra Bruxelas ou Washington, do que no apoio aos aliados históricos e firmes. Dos quais, todos bem sabem, dependem a prosperidade e o bem-estar nacionais.

As alianças estratégicas entre estados deixaram de assentar na construção comum de forças e capacidades militares. Neste século, as alianças visam a partilha de fraquezas e vulnerabilidade, assentes, inúmeras vezes, na partilha e intercâmbio de informações e perceções sobre as novas ameaças globais.



Neste contexto, privilegiam-se alianças com parceiros em quem confiamos, em detrimento de parceiros fortes. Assim, os parceiros estratégicos, tal como os potenciais vetores da ameaça, podem estar geograficamente distantes.



No último mês de 2021, foi notícia que o Exército de Libertação Popular chinês tenciona construir uma base naval militar permanente na Guiné Equatorial. Apesar do governo de Malabo negar tais notícias, é sabido, faz tempo, que a China procura construir uma presença permanente de uso dual, comercial e militar, no oceano Atlântico, para projetar o seu poder imperial.