No próximo dia 18, irá decorrer no Irão mais um simulacro eleitoral, parte da paródia democrática que, ciclicamente, visa legitimar a teocracia. Nas eleições presidenciais existiu sempre a preocupação de lhes dar uma atmosfera plural e competitiva.

A eleição de 2009 viu, inclusive, surgir nas ruas o contrarrevolucionário Movimento Verde, enquanto no ciberespaço digitava-se #iranelection, que se transformaria no primeiro long-trending internacional do Twitter, com esperança de mudança.

Como precursora das primaveras árabes, a juventude iraniana teve o seu despertar democrático, construindo também uma nova ecologia online do protesto sociopolítico. Contudo, os resultados foram frustrantes, pois volvida mais de uma década, os três líderes do Movimento Verde ainda se encontram em prisão domiciliária.