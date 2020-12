Está lá? Internet? É para fechar.

Ontem a Google falhou e o mundo tremeu. A nossa relação com aquilo a chamamos "o digital" é semelhante à que estabelecemos com a eletricidade: damos por garantida a sua presença e notamos a nossa dependência quando falta a luz. Sobre a(s) tecnologia(s) acontece o mesmo, mas porque nunca falha, não pensarmos sobre a sua influência.

Juntamente com a Google, Apple e Microsoft, o império Facebook é um dos gigantes da tecnologia que controla o mundo. Este predomínio é perigoso a vários níveis, sendo o mais simples deles todos, a nossa incapacidade, como na relação com a electricidade, para perceber o seu impacto na nossa vida, na nossa forma de pensar, ou na tendência para irmos atrás das ideias dos outros só porque se apresentam mais coerentes ou em maioria. É uma teoria muito antiga e muito válida nos tempos modernos. A liberdade que as plataformas sociais trouxeram é libertadora e castradora, fazendo emergir vários perigos de forma simultânea: a auto-censura, resultante de uma espiral do silêncio e um politicamente correcto exacerbado, que se afirma como a razoabilidade esquecida. Quando começamos a ver muitas publicações e notícias que reflectem a nossa opinião, convencemo-nos de que temos razão. Quando o contrário acontece, calamos para evitar o linchamento digital. Depois há os malucos que dão o corpo às balas, escondidos por uma identidade falsa. Este ecossistema amplia o nosso espectro de acção e alcance da comunicação, mas também cria pequenas bolhas que exploram as nossas fragilidades, apelando às nossas emoções, para fortalecer ideias que já temos, afastando-nos do contraditório.

A mesma tecnologia que aproxima e informa é também a que apela à lágrima fácil, explorando a morte de uma jovem, para depois crucificar uma lágrima - uma - de comoção de uma ministra, numa clara confusão entre a pessoa e o exercício do cargo público, não sem antes ter atirado - e bem - todas as pedras que estavam à mão ao ministro da administração interna, pela razão contrária, a ausência de empatia. Tal é mais perigoso do que possamos pensar porque permite a transferência de algumas práticas banais - conversar, saber datas de aniversário, encontrar um caminho no mapa -, ao mesmo tempo que se torna parte integrante do nosso quotidiano. É nestas apps procuramos notícias, que conhecemos os temas quentes, que trocamos ideias, que nos tornamos os mais famosos do Twitter quando, fora dele, ninguém sabe quem somos.

O que partilhamos nas redes activa o nosso sub-consciente e os neuro-transmissores do prazer, pelo que o fazemos, inevitavelmente, para parecer bem, para ajudar o próximo e convencer alguém de que a nossa perspectiva é a correcta. E se não for? E se for tudo um enorme engano, manipulado por um sistema de códigos activados para nos mostrar aquilo que nos desperta emoções e, assim, desencadear reacções?

Há uma atitude passiva de utilização da tecnologia que precisa ser contrariada. Usamos o Facebook para entrar nas outras aplicações, sem nunca nos lembrarmos de revogar o acesso daquelas que já não usamos. Talvez por este poder tentacular, que interfere não apenas naquilo que podemos conhecer, mas também na gestão de dados pessoais e no registo do nosso rasto digital, o universo de Mark Zuckerberg está (finalmente) sob ameaça e forte escrutínio: dos escândalos envolvendo eleições, à disseminação de fake news, as aplicações de Zuckerberg têm sido olhadas com desconfiança, um pântano onde quase nada de bom acontece. Agora a FTC (Federal Trade Commission) está a tentar desfazer o que antes aprovou, obrigando o Facebook a vender o Instagram e o WhatsApp, para desmantelar este monopólio. Agora?!

No entretanto o Tik Tok não pára de crescer e hoje soubemos que o Twitter foi multado por uma violação na proteção de dados. Arregalamos os olhos e, não só não sabemos o que efectivamente aconteceu, como não temos a noção da importância da situação. Depois do documentário Dilema Social houve quem apagasse os seus perfis sociais porque ouviu tudo o que precisava sobre as redes sociais. Para o bem e para o mal, estas vieram para ficar e cabe-nos aprender a lidar com a parafernália tecnológica que organiza os nossos dias. Se poderíamos viver sem tecnologia? Certamente que sim e certamente que não seria a mesma coisa. Talvez o mundo fosse um lugar menos obtuso e exagerado, mas também, mais fechado e silencioso. E se, amanhã, fechássemos a Internet?