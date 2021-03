Um mundo em dor com milhões a conta gotas

Há um ano que o mundo vem conhecendo novas expressões e, diga-se, é cada uma pior do que a outra. O que é isso de desconfinar a conta gotas ou pior, um varrimento de testagem que envia crianças (e professores) de regresso à escola para depois, então, varrer novamente ou seja, testar? É o mundo a conta gotas que não faz, vai fazendo, não vive, vai vivendo. Numa entrevista na rádio, o encenador João Mota, que se despede dos palcos, mas não da encenação, relembra a importância de viver a vida e de nos habituarmos a gostar de viver. Sem medo das palavras, afirma estar velho (sem a subtileza do idoso ou do sénior) e cansado, cheio de dores as quais, contudo, não o impedem continuar.



O mundo está em dor.



Como compreender que se cancele um processo, já de si atabalhoado, de vacinação, porque há a uma pequena probabilidade da vacina de um dos fabricantes ter efeitos secundários? Quantos medicamentos já tomámos, conscientes dessa mesma probabilidade e esperando não sermos apanhados na estatística? Para isto, apenas uma resposta: o medo de falhar é maior do que o medo de vencer, paralisando a acção. E, desta vez, a culpa não é do Governo mas de uma Europa também ela a gerir a vida de milhões de pessoas a conta gotas.