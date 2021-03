Um ensaio chamado 2020

Há muita comunicação e pouca informação, numa obesidade informativa que banaliza o número de casos e nos familiariza com a palavra morte.



Um ano depois, continuamos a chamar novo ao vírus que se instalou e a lidar com a situação como se fosse novidade. As suas constantes mutações obrigam-nos a pensar estrategicamente a forma como podemos gerir o dia-a-dia, sem planos a curto, médio ou longo prazo porque, num ano, a pandemia provou-nos intrínsecas relações: a ausência de planeamento limita-nos e estamos limitados em relação ao que podemos planear. Fazer planos tornou-se uma aspiração irrealizável, como uma irrealização aspiracional de que tudo pode mudar estalando os dedos. O desconhecido em relação à doença não permite previsões, mas permite perceber aparentes pormenores: falta-nos preparação e planeamento, responsabilização e clarificação. Há muita comunicação e pouca informação, numa obesidade informativa que banaliza o número de casos e nos familiariza com a palavra morte, acompanhada de medidas desmedidas e outras por aplicar, numa estratégia de avanços e recuos dependente da popularidade (ou falta dela) das medidas a aplicar, desnorteando aqueles que tanto precisam de quem lhes indique o norte, ou seja, todos nós.