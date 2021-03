Mulher(es)

Viver é maravilhoso, mas duro. Viver, sendo mulher, é ainda mais difícil. O dia da Mulher foi ontem, mas para mim é todos os dias, não esperem, por isso, um manifesto feminista porque me apetece fazer uma ode à vida no feminino sem excluir o masculino. Somos todos parte da mesma equação.





Ser mulher é sentir-se mulher, sem os acessórios que acrescentam à palavra, sobretudo sem que, ser homem, signifique ser menos machão. Ou machista, porque isto do predomínio de um sobre outro é coisa do passado. A sexualidade, tantas vezes associada ao género, tem confundido a discussão em torno da igualdade e dos direitos, como se a defesa da liberdade e equidade tornasse um homem menos homem, como se tudo se resumisse ao sexo que nos diferencia. O requinte da ideologia de género no seu melhor. A diferença complementa-nos, distingue-nos, a ponto de nos aproximar, sem razão para nos afastar. Se um homem tem tiques de mulher é frufru, se uma mulher assume a sua masculinidade - que também a tem - é uma machona. Seja lá o que as pseudo-definições querem dizer. Há todo um imaginário que precisa ser desconstruído, substituído pelo presente que mistura géneros e distribui papeis numa espécie de jogo de cartas, no qual os homens partem em vantagem e as mulheres aprendem a dominar os códigos (secretos) para encontrarem o seu lugar à mesa. E nisto de lugar à mesa, o êxito de umas não pode ser o fracasso de outras, como também não pode significar a derrota de outros. A ideia é servir pessoas, ideias e mérito.