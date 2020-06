Racismo em Portugal: seremos assim tão diferentes?

No dia de Portugal escrever sobre o racismo pode ser paradoxal porque, dizem, não há racismo em Portugal mas há quem só tenha tomado consciência da cor da sua pele quando, aos seis anos, foi para a escola. Racismo?

Poderá um branco afirmar que não há racismo sem nunca ter estado na pele do outro?

Num país que, como ficou escrito nos manuais de história, deu novos mundos ao mundo e que tem um passado colonialista, negar a atitude que diferencia pela cor da pele é negar a própria história e estrutura social e, mesmo que este país também procure a igualdade, apesar da boa vontade, não aplica ou pratica as medidas que define, perpetuando as diferenças de (cor de) pele.

Na escola pretos e brancos têm (quase) sempre tratamento diferenciado, da mesma forma que os ciganos são olhados de lado. Raramente têm as mesmas oportunidades e muitas vezes têm de provar o seu valor, num clima de permanente desconfiança.

Admito não gostar de me referir a ninguém como preto ou branco, o que não quer dizer que não veja a cor da pele. Na verdade, nunca sei que palavra usar porque entre pretos também há racismo, o sofrimento que a vida lhes imputou dá-lhes maior ou menor tolerância ao discurso mas, sobretudo, porque estamos a falar de pessoas que a sociedade se esforça por ver de forma diferente, desvalorizando e perseguindo essa diferença. Aplica-se a muitas outras diferenças, como a de género ou orientação sexual, as quais encaixam no paradigma do preconceito e discriminação social. O racismo é, contudo, muito pior porque se define como uma teoria configurada atitude, performativamente assente na hostilidade e defesa da superioridade de um conceito, também ele questionado e questionável: a raça.

Obviamente que não sei o que é estar na pele de um preto e, branco nenhum, pode afirmá-lo mas sei que, enquanto nos basearmos neste desígnio de questões de pele haverá racismo, porque, como afirmou Morgan Freeman, se deixarmos de falar nisto, talvez o problema desapareça. Ou seja, se deixarmos de basear os nossos argumentos na cor da pele é provável que nos foquemos no que realmente importa: a humanidade que trespassa essa mesma cor. Foi em 2017 e, desde então, muito aconteceu, não deixámos de falar de brancos ou pretos nem colocámos o racismo no centro da discussão enquanto preconceito, discriminação e antagonismo contra a diferença. Porque é, efectivamente, de diferença que estamos a falar e da nossa intolerância ao que é diferente de nós.

A discussão torno do conceito de raça arrasta-se há muito tempo, cruzando interesses sociais, culturais e políticos, numa abordagem que a própria academia não consegue coerentemente definir porque se, do lado das ciências sociais o conceito é assumido como uma construção social, do lado das ciências exactas e, principalmente da biomedicina, os estudos apontam diferenças genéticas para justificar o conceito. É um bocadinho óbvio que pretos e brancos, etnias e geografias não produzem pessoas iguais mas a questão que se coloca é: seremos assim tão diferentes?