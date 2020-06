Feliz dia da criança (e agora despacha-te porque amanhã tens de acordar cedo)

No dia mundial da criança poderia ficar calada, observar a minha criança ser feliz, dar-lhe dois beijos repenicados, daqueles que ela ainda adora mas que, em breve, passarão a ser "mãe… menos, por favor" e dar graças pela vida simples que nos torna mais felizes. Contudo, questiono-me sobre a felicidade da minha filha e das outras crianças. Sem falsos moralismos, sou tão activista de sofá quanto muitos de vocês, jamais questionar ou julgar as opções de cada um mas, saber que temos opções é algo que não podemos esquecer e que devemos, principalmente, valorizar.

Dizem que a infância é a única fase da vida em que temos liberdade e podemos brincar. Não concordo. Entre os que têm de trabalhar para comer e os que têm de ajudar, os que não têm o que comer ou como brincar, há outros, que não têm tempo ou atenção. Nas nossas vidas privilegiadas estamos a transformar os nossos filhos em pequenos autómatos, coordenados pelo factor tempo e limitados pela pressão do sucesso. Como mãe, o meu grande objectivo é fazer a minha filha feliz mas, hoje, sinto que todos os dias a fazia um bocadinho infeliz, quando lhe sussurrava ao ouvido que eram horas de acordar para, depois, repetir alto e bom som que tens-mesmo-de-sair-da-cama-porque-tens-de-ir-para-a-escola-e-tens-de-te-arranjar, vestir e comer e sair. Repararam quantas vezes usei o imperativo do verbo ter? Fiquei exausta de me ouvir nesta recordação da maior parte das (antigas) manhãs. Se a rotina nos mata, imaginem o que faz a uma criança. Sentia-a envelhecer um bocadinho todos os dias, não por estar a crescer mas como se, diariamente, lhe cortasse uma parte das asas com que nasceu e com as quais, por tudo isto, dificilmente iria voar.

O mundo, entretanto, parou e eles são mais crianças do que nunca, num sistema de escola em casa que pode transformar a educação, se o ensino mudar e não insistir na reprodução de um padrão caduco… Antes, os dias tinham pouco espaço para essa característica incrível da infância: a capacidade de ser livre e sonhar. Eram muitas vezes acusados de sonhar acordados ou de défice de atenção. Regra geral, acontecia numa sala de aula a ouvir temas entediantes, transmitidos por uma voz mal colocada, num tom monocórdico e inflexões repetitivas. O problema deixou de ser a atenção. Agora são mal comportados, deixando-se escorregar na cadeira ou segurando a cabeça com a mão, desligando a câmara ou abandonando da sala de aula virtual. Provavelmente estão apenas aborrecidos, tentando escapar a uma realidade que não é a deles.

Senhores professores, vivemos uma era em que o saber fazer se transmite através de ferramentas digitais as quais, finalmente, se começaram a usar, não sem que alguns professores insistam naquilo que, antes, os afastava dos alunos e que torna, agora, a distância ainda maior: a inadaptação aos tempos, a intolerância, a intransigência. Sem ouvir o outro nunca nos faremos ouvir e não há teoria pedagógica ou disciplinar que o desminta. Ainda que não possamos deixar as crianças mostrar como se ensina, temos muito a aprender com elas porque, verdade seja dita, se a nossa capacidade de manter a atenção desceu de 12 para 8 segundos entre o ano 2000 e de 2013 e se, nessa altura já era equivalente à de um peixinho dourado, imaginem agora… Como queremos que os miúdos fiquem sossegados durante 90 minutos, para ouvir temas aos quais reconhecem pouca utilidade, sem interacção e com métodos que, há 40 anos já eram chatos (e não vou usar o eufemismo dos seus sinónimos porque chato é mesmo a palavra) e uma disciplina que, também nessa altura, já questionávamos, desafiando-a? O melhor da pandemia foi a adopção das ferramentas digitais mas importa explicar a alguns professores que usar uma ferramenta de ensino à distância não serve para uma aula à distância igual à da sala de aula e que falar para um ecrã, repetindo os erros do passado não faz o futuro.

O mundo mudou mais depressa do que o tempo que o demoramos a perceber, a escola e as instituições não se adaptaram. Quem paga a factura é uma geração que vai crescer de duas formas: verdadeiramente rebelde no seu inconformismo, ao lado de pequenos autómatos que aprendem cedo a não questionar, abanando a cabeça para dizer que sim enquanto, às escondidas, fazem o que lhes apetece e como apetece, numa atitude cinicamente sonsa que pactua com o regime enquanto, secretamente, mina as suas fundações. No entretanto, ficámos em casa e, aquilo que demoraria anos a implementar foi aplicado em poucas semanas, com a tendência para fazer exactamente como se fazia, mas através da internet, a dominar os nossos dias. Para quando o futuro da infância?