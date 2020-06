Ao fundo da minha rua há um prédio, alto, com mais varandas do que marquises. Há três meses que todos os dias pela manhã vejo uma senhora numa dessas varandas, sentada, quem sabe a passar o tempo, ou a esperar que o tempo passe. Todos os dias a vejo apreciar o sol e a ver o mar, umas vezes debruçada sobre o computador, talvez a trabalhar, outras recostada, com um tablet na mão.Há dias, no jornal Público, a agência Magno chamava à atenção para aquilo que também nos consome a atenção e desvia o olhar: o limite do ângulo das notícias, focadas naquilo que é mais urgente, como se as urgências do mundo começassem e acabassem no nosso umbigo ou no fenómeno Covid. Enquanto estes fotógrafos procuram fotografar o invisível, seguimos ignorando centenas de eventos e acontecimentos do mundo. Nesta era de tablets e smartphones e, principalmente neste período de confinamento e lay off, são estas as ferramentas que nos ligam ao mundo que se auto-interrompeu mas não parou. Do lay off que evita o pior, aos pedidos forçados de férias e contratos que não vão ser renovados, há empresas a sangrar e outras que se esvaem em sangue, algo que os fotógrafos da Magnum comparam à crise de 2008, imaginando que alguns dos lugares que pretendiam documentar venham a estar diferentes quando tudo isto acabar.O medo está à espreita e o pior começa agora porque se acabaram as provisões de quem vive mês a mês. Fala-se da América do Sul mas esquecem-se do que se passa aqui em Portugal: nos bairros mais desfavorecidos, há equipas que batem às portas para um levantamento das necessidades, sabendo que não as vão satisfazer. Entre as Juntas de Freguesia que vão distribuindo almoços e as Câmaras Municipais que fornecem alimentos, há mais para conhecer do que o que os temas quentes nos deixam ver. Os meninos, nos bairros desfavorecidos não têm escola, como todos os meninos mas estes meninos, ao contrário de muitos outros, não têm um tablet, como o desta senhora que vejo todos os dias na varanda, ou um computador para ver os trabalhos que os professores, também em casa, enviam para os email dos pais. Os pais, principalmente nos bairros desfavorecidos, também não podem ver o email. Muitos não têm email e, os que têm, muitas vezes não têm tablet para o consultar. Talvez tenham um telefone moderno que os liga ao mundo mas não é a mesma coisa. Quem o afirmou foi uma das minhas alunas, na universidade, a quem perguntei se precisava de ajuda por ter trabalhos em atraso. Explicou que o computador avariou, que estava a acompanhar a matéria mas que não fazia os exercícios recomendados porque, "sabe… no telefone não é a mesma coisa". E não é.No telefone não vemos o mundo como ele realmente se apresenta porque estamos a ver o mundo que nos querem mostrar, entre notícias falsas que sites inventados distribuem, corpos idílicos que nenhum cirurgião plástico consegue imitar ou vidas perfeitas de quem, desligando a câmara, esbraceja ou arranca cabelos porque, na privacidade da nossa casa, vale tudo. É um mundo filtrado por um algoritmo qualquer ou um funcionário debruçado sobre um computador, a seleccionar os destaques do dia e que, perante a agonia Covid, deixou muitos temas escapar. Estará sentado numa varanda, a ver o mar?