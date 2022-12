Querer ganhar não significa uma vitória

Efectivamente, Marrocos aniquilou a Espanha com a mesma souplesse com que a Croácia arrumou as botas ao Brasil, transformando os underdogs da lista em potenciais candidatos ao título.

Arrisco escrever sobre futebol porque nada do que estou a pensar sobre o tema tem a ver com a bola ou os onze que se encontram em campo. Fiquei a pensar na qualificação de Marrocos para as semi finais do campeonato do mundo e não consegui resistir a pensar que nada disto é, afinal, sobre futebol. A semiótica da vitória de Marrocos tem muito mais a ver com uma nova geopolítica do mundo do que aquilo que queremos ver - ou aceitar.