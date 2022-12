A maior catástrofe: a falta de atenção

Escrever semanalmente é estar atento ao mundo, todos os dias. Todos os dias acontecem coisas no mundo e na nossa vida que nos mudar por dentro e por fora. Globalmente, estamos a perder a nossa capacidade de reter a atenção, de escolher ao que dar atenção, presos a um fio de notícias e acontecimentos que nos dizem sobre o que pensar. As atenções têm estado viradas para o Mundial de futebol, o mesmo sobre o qual já escrevi, numa perspectiva bastante diferente do habitual porque era sobre tudo, menos futebol. Essa é uma das questões que me preocupa: quando tudo se resume ao futebol, o que mais há nas nossas vidas?