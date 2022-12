O efémero é um lugar distante

Falar de sustentabilidade sem falar do nosso estilo de vida, do trabalho que temos e o consumo que fazemos é como falar para um imenso vazio de ideias sem relação entre si. Os três aspectos estão de tal forma interligados que se manifestam, por exemplo, a cada ida ao supermercado. Antes que se ergam as vozes da discórdia, eu não sou melhor do que ninguém porque no melhor pano vai a nódoa e também cometo erros. Contudo, nesta relação entre o que fazemos, como fazemos e vivemos, tenho dedicado muito tempo a encontrar formas de combinar trabalho e vida, com um estilo de vida baseada na ideia de ter tempo para ter mais dinheiro. E com mais dinheiro também ganhamos mais tempo, que nos permite fazer melhores escolhas e consumir de forma consciente.