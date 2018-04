À pergunta "O que falta a Rio para ser o lider de que o PSD tanto necessita?" a resposta terá que ser...

Falta tudo.

Dramática e absolutamente tudo...

E esta análise é baseada numa perspectiva friamente analítica e metodologicamente cirúrgica, unicamente assente nas atitudes-resposta que Rio tem vindo a protagonizar desde que foi eleito.

Faltam a Rio, para ser lider do PSD, os 4 pilares fundamentais e estruturantes de uma liderança.

São eles, na minha perspectiva...

A Personalidade.

O Projecto.

A Estratégia.

A Equipa.

E a ordem dos factores não é aleatória.

Mas passemos a analisar, pedagogicamente, a tétrada de factores que elenquei.

Da Personalidade...

Um verdadeiro lider precisa de diversas características...Acima de tudo e "ab initio", necessita de saber ouvir. E, mais ainda, gostar de o fazer. Até para conseguir compreender, no Portugal profundo, a realidade do perigoso momento que o PSD atravessa, provávelmente o mais difícil da sua História recente. O eleitorado base do PSD, estatisticamente comprovado e sociologicamente analisado, é a classe média. Eleitorado esse que, maioritariamente, foi a grande vítima da austeridade post troika, na sequência do estado de bancarrota em que Portugal se encontrava, às mãos do Governo Sócrates. Convém não esquecer, jamais, que Portugal estava na fase, dramática, de não ter dinheiro para pagar o vencimento dos funcionários públicos tal como foi assumido publicamente pelo Ministo das Finanças de então. E foi precisamente a classe média a grande vítima da austeridade então imposta. Tal facto, levou à falência de milhares de pequenas e médias empresas, ao encerramento de milhares e milhares de pequenos comércios localmente sediados e, acima de tudo e em consequência, a centenas de milhares de desempregados, muito deles sem formação académica e já não em idade jovem. Ou seja, ao massacre de uma grande faixa do eleitorado do PSD. Obrigando, inclusive, à criação de novas correntes migratórias. Em consequência, é esse eleitorado de classe média, habitualmente caracteristico do DNA do "Partido mais português de Portugal" que necessita de ser ouvido, de ser percebido, de ser pacificado, para depois ser unificado e por fim e de novo motivado e em consequência, conquistado.

Daí a crucial importância do saber e querer ouvir.

Até porque, ao disponibilizar-se para ouvir, Rio motivaria a catarse de que o eleitorado PSD tanto necessita que seja feita. Para ser recuperado. E pacificado. E, também aqui, Rio falha, fruto da sua educação germanófila e em contra ciclo ao momento político actual.

Uma liderança faz-se, também, de estados de alma.

Ao desvalorizar e tentar contrariar a fase de introdução dos Afectos na Política, iconograficamente criada e posteriormente corporizada em e por Marcelo Rebelo de Sousa, Rio trava uma batalha inglória. Ao tentar desmonstrar-se frio, hermético e distante, tentando fazer passar a mensagem sub liminar de uma réplica de Cavaco Silva, Rio demonstra não perceber o estado de alma dos portugueses actualmente. E é inverdadeiro. Rio nunca foi cavaquista, por mais que tente a colagem tardia. Quem tem Memória e/ou esteve no Congresso da Figueira da Foz sabe que Rio nunca pertenceu à equipa de Cavaco Silva. Rio fazia questão de se afirmar como anti cavaquista, apoiando, com alguma veemência, a linha de oposição, corporizada, à época, por João Salgueiro.

Do Projecto...

A ser verdadeira a linha argumentativa que Rio usou à exaustão durante a campanha eleitoral interna, baseada no princípio de que andava há um ano a preparar a candidatura, não se consegue perceber que não tenha sabido nem conseguido construir um Projecto para Portugal.

Um Projecto baseado no Portugal real.

Com diversas medidas desenhadas, atenta e consequentemente, para todas as áreas sectoriais da Governação. Actuais e reais.

Um Projecto que, diversificado, mantivesse o eixo comum de ser assente na criteriosa observação analítica da realidade portuguesa.

Um Projecto que englobasse o conjunto de medidas de que Portugal precisa, não apenas no sentido da consolidação interna, mas também na solidificação da sua presença externa, na Europa e no Mundo, com especial ênfase para a diáspora de Língua Portuguesa, mas biunívoca, sem complexos mas, também, sem submissões.

Um Projecto para Portugal que, através de variegadas medidas económicas, blindasse o País contra mais uma qualquer intervenção externa.

Acima de tudo, um projecto imbuído de linhas programáticas que, pensadas, reflectidas, profundas, reais e estruturantes fossem, em simultâneo, facilmente perceptíveis pela população, porque baseadas nas realidades locais e regionais, nas assimetrias, nas carências, nas omissões, nos impedimentos reais.

Um projecto real para Portugal, de forma a que o Povo e não apenas o eleitorado ainda próprio, o percebesse, o sentisse, o integrasse e, acima de tudo, o fizesse seu...o resultado natural e final da prossecução desta cadeia evolutiva, percorrida faseadamente seria, obvia e naturalmente, conquistar a população portuguesa.

O Povo quando percebe a veracidade consistente e credível de um Projecto, adere e faz dele sua causa maior e, além do mais, divulga-o.

Foi essa a estratégia basilar que esteve na criação do Partido Popular Democrático, hoje PSD, assente nos 4 pilares do hino Social Democrata onde nem sequer a ordem dos factores é aleatória, porque pensada e reflectida...Paz, Pão, Povo e Liberdade.

Mas Sá Carneiro era um Lider. Galvanizador. Com Carisma. Com um Projecto para Portugal. Detentor de visão estratégica.

Rio está nos antípodas, total e infelizmente.

Ao invés de um Projecto para Portugal, pensado, reflectido, consequente e capaz de enunciar uma verdadeira alternativa de Governo, Rio tem vindo a lançar, aqui e ali, de quando em vez, um pequeno e curto conjunto de ideias soltas, sem um fio condutor, desfasadas da realidade.

Ao invés do rio que o PSD necessitava, transparente, veloz, combativo, construtivo, assertivo, inovador, motivador e agregador, o Partido Social Democrata vê-se molhado por um ribeiro de águas baças, turvas, mornas e paradas...um caldo sem sabor.

Da estratégia...

Falta a Rio, dramaticamente, uma estratégia. Com visão. Que, em tríade, primeiro pacifique, secundariamente unifique e, finalmente, galvanize.



Da Equipa...

Falta a Rio uma Equipa que, preenchendo todos os quadrantes sectoriais demonstre, não apenas a transversalidade representativa da sociedade portuguesa, mas a experiência profissional aliada à inovação, ao conhecimento experiente de cada sector no terreno, com capacidade combativa e de trabalho permanente, no sentido da construção de uma liderança de e para o Futuro.

Congregar à sua volta um conjunto de nomes do Passado, não inova, não motiva, não convence e, acima de tudo, não augura bons auspícios.

Tendo em linha de conta tudo o acima elencado e mesmo assim, estive a ouvir, com a maxima atenção, o discurso de Rio no Conselho Nacional do PSD. Porque era o primeiro discurso de Rio como Presidente. Porque era o primeiro discurso de Rio após o Congresso que o elegeu. Porque era o primeiro discurso de Rio após os muitos casos que, de modo polémico, o desgastaram publicamente. Mais do que por supostas cabalas, por erros calamitosos, com um ponto comum...a intervenção de Rio. Refiro-me aos casos de Elina Fraga, da eleição da direcção do Grupo Parlamentar e, mais recente mas tambem mais calamitosamente, de Barreiras Duarte o Secretário Geral, escolhido por Rio.

Por tudo isto este discurso era de extraordinária importância.

Rio tinha a obrigação de fazer do primeiro Conselho Nacional após o Congresso o momento alfa da sua liderança.

Teria que, se tivesse os 4 pilares que acima enunciei, Personalidade, Projecto, Estratégia e Equipa, ser, primeiro pacificador, depois unificador e, em seguida, galvanizador.

Mas Rio não o fez. Porque não soube. Porque não quis. Ou ambas as razões, somadas.

Além de um discurso morno, Rio começou mal.

Ao fechar a porta à Imprensa Rio justificou, de per si, o facto de ter uma má Imprensa. Um Lider não pode ser submisso à Imprensa mas não lhe pode ser, pelo contrário, hostil. Porque são os media que veiculam a mensagem. Porque são os media que hoje, também, constroiem uma liderança. Como Merkel sempre percebeu e como Macron fez questão de usar e abusar. Mas Rio não. Rio acha que, não só não precisa da Imprensa, como tem vindo a fazer questão de reacender a péssima relação que sempre fez questão de manter com os media, na Câmara do Porto. Mas, hoje, Rio já não é um lider loco regional...hoje pretende ser um lider nacional. E, errando ainda de modo mais profundo, fez questão de eleger como um dos seus "inimigos" as Redes Sociais...tão só e apenas, hoje, o 3º Poder. Antagonizar as Redes Sociais é redutor, irreflectido e perigoso para alguém que se acha um lider. Que se pretende Nacional. É não querer perceber a realidade da Hodiernidade e o enorme Poder que as Redes Sociais hoje detém. Nenhuma liderança se constroi baseada na personagem de D.Quixote de la Mancha e nas suas eternas lutas contra os moinhos de vento. Denota, acima de tudo, desfazamento da realidade.

Sumarizando...

Não se lidera um Partido de âmbito nacional em part time e muito menos passando a imagem de um mero gestor administrativo.

Não se lidera um Partido de âmbito nacional antagonizando a Imprensa e as Redes Sociais.

Não se lidera um Partido de âmbito nacional, não ouvindo o eleitorado.

Não se lidera um Partido de âmbito nacional projectando a imagem de bengala do Governo, em vez de optar pela construção efectiva de uma alternativa.

Não se lidera um Partido para Portugal mantendo, em permanência, a postura, não do pequeno lider...mas do lider pequeno.

Por ultimo, mas não em último, Rio tinha a obrigação de perceber porque está a ser levado ao colo pela Esquerda. Não é por simpatia. Nem sequer é por proximidade ideológica. É apenas por saberem que Rio é um alvo muito fácil de abater.