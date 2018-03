Da Internet, das pessoas, das coisas e de todo o resto...

O Homem é um ser eminentemente social, afirmou Aristóteles.

E as Redes Sociais vieram hipervalorizar essas características de interacção, propiciando Poder.

Sim...Poder.

Mas recuemos no tempo, até para tentar conceptualizar.

A Internet começou a ser pensada na década de sessenta, em 1969, com a designação de "Arpanet".

Mas é em 1980 que Tim Berners-Lee, um Especialista Inglês de Computação a trabalhar no "European Particle Physics Laboratory" (CERN), concebe e cria o conceito de World Wide Web (www), enquanto aplicação a usar na Internet. A este suceder-se-ia, com a mesma autoria, em 1989, o Hypertext Markup Language, vulgarmente designado por HTML.

Posteriormente Cooper, tentando explicar a popularidade mundial da Web, enuncia o "The Triple A Engine", constituido por...

"Accessibility"

"Affordability"

"Anonymity".

Assim ficaram definidos os três pilares explicativos da popularidade da Web em toda a Aldeia Global.

Ulteriormente a estas três características foram acrescentadas "Approximation", em 2002, "Acceptability", em 2005, "Ambiguity", em 2008 e, mais recentemente, "Accomodation". E assim foram elencados os 7 "A Factors"explicativos da etiopatogénese da "coisa virtual".

Ainda que, em 1954, o Antropólogo Britânico Barnes tenha sido o primeiro a utilizar o conceito de "Rede Social", só em 2004, mais especificamente a 4 de Fevereiro, é lançado o "Facebook", por Marck Zuckemberg, sucedido, em 2006, pelo "Twitter" e, em 2010, pelo "Instagram", ficando assim, posicionados no terreno, os principais Cavaleiros do Apocalipse da Hodiernidade virtual.

Segundo dados de 30 de Junho de 2017 e divulgados pela "Internet World Statistics", quase 4 mil milhões (3.885.567.619) de habitantes desta nossa Aldeia Global a que chamamos Mundo, de um total de quase 8 mil milhões (7.519.028.970), utilizam a Internet. Destes aproximadamente dois mil milhões (1.979.703.530) são utilizadores do "Facebook".

Acresce que os utilizadores da Net se localizam 49,7% na Ásia, 17% na Europa, 10,4% na América Latina, 10% em África, 8,2% na América do Norte, 3,8% no Médio Oriente e 0,7% na Austrália e Oceânia.

E Portugal não perdeu o comboio. Para um total de pouco mais de 10 milhões de habitantes (10.264.797) são mais de 7 milhões (7.430.762) os que utilizam a Internet e quase seis milhões (5.800.000) aqueles que usam o "Facebook".

São estes dados estatísticos que fundamentam o sucesso do "Facebook", incluindo a nível financeiro. A mãe de todas as Redes Sociais foi avaliada em 104 biliões de dólares em 2012.

Hoje, à escala global, em plena época da globalização e às portas da (perigosa) robotização, mais de mil milhões de pessoas usam o "Facebook" diariamente.

O próximo degrau será, muito provavelmente, a já designada "Internet of Things", (IoT).

Efectivamente a Internet alterou, drasticamente, a vida dos terráqueos cidadãos, nas duas ultimas décadas.

Tomando como base o conceito de "Esfera Pública", de Habermas, as Redes Sociais seriam, em teoria, o espaço e o local, ainda que virtuais, para os cidadãos se poderem agregar e congregar, discutir as realidades da Hodiernidade e equacionar a prosecução da sua melhoria.

Mas todas as grandes e marcantes descobertas mundiais têm vindo, com o tempo, a desnudar o seu lado sórdido.

E as Redes Sociais não foram excepção.

Tal como sucedeu com a tecnologia que esteve na génese da bomba atómica, cuja inicial intenção era cientificamente benéfica, também as Redes Sociais se desvirtuaram vindo, ainda que tardiamente, a revelar o ser lado escuso, obscuro e pernicioso.

E nem tudo está, ainda, revelado.

E são muitas as desvirtuações perniciosas.

Como a facilitação do assédio sexual, englobando o "sexting" e o "cybersex", tal como o "cyberbullying", entre as mais hediondas.

Como a vulgarização e excessiva proximidade de todas as formas de pornografia, incluindo as mais extremas, tenebrosas e criminosas, como a infantil.

Como a generalização do insulto, agora supostamente destemido porque sem consequências e represálias, porque aparentemente protegido pelo anonimato de um monitor.

Como a divulgação e ulterior disseminação dos novos extremismos eivados de perigosos populismos.

Como a hipervalorização das mais variegadas vertentes do discurso do ódio.

Como a criação de uma propaganda que, à luz de um novo "diktat", postula e propagandeia uma nova proto teoria do discurso politicamente correcto, de via e vertente únicas. Poderoso e dictatorial.

Como a vulgarização, que tende a alastrar, dos comportamentos radicais, xenófobos e racistas.

Como a generalização, hipertrofiada, das mais diversas formas de violência.

Como a mais do que potencialmente perigosa criação e disseminação das "fake news".

Como as novas práticas e desafios supostamente "cool" profusamente atentatórios da Saúde e Bem Estar físico e mental, vidé "baleia azul" e a novel ingestão de pastilhas de detergente, unicamente baseadas na procura do hodierno cálice do Santo Graal, hoje sedimentado na resposta à "peer pressure" e na conquista da apreciação "inter pares", vertentes há muito postuladas na Pirâmide das Necessidades de Maslow.

Como todo o tipo de fobias, execráveis, englobando, entre outras, a homofobia, a xenofobia e todas as outras tentativas de exclusão apenas pela assunção de uma qualquer característica diferente. Como se a diferença tivesse que ser proibida.

Acima de tudo...com a perda generalizada de valores.

E, no Facebook, a tendência parece ser, incontrolavelmente, para piorar.

Mormente quando esta Rede Social decide, unilateralmente, alterar os algoritmos, passando a privilegiar conteúdos de interacção pessoal em detrimento dos distribuídos por empresas, incluindo as de jornalismo profissional, assim reforçando, perigosamente, a tendência para o consumo, exclusivo, de conteúdos similares.

Favorecendo a criação de "clusters", de verdadeiras "bolhas", de redutos de opinião, quase nunca imparciais e maioritariamente radicalizados.

Hoje, uma vez mais, está aberta a porta, virtual, para a mais perigosa e inaudita campanha contra os Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos, à escala global.

Hoje, mais do que nunca, estão reunidas todas as condições para a criação, de uma já em marcha, nova ordem mundial.

A dos "Social Media Addicts".

Por mais que se tente, em contra corrente, desenvolver a Sociologia da Internet e, em sub vertente, a Sociologia das Redes Sociais...o futuro parece ser uno e não benéfico.