A “amnésia” de um eterno aspirante

Rui Gomes da Silva, antigo dirigente do Benfica, parece nunca ter ultrapassado a separação. Tal como uma ex-mulher invejosa, diz mal do antigo marido em cada oportunidade, quando antes o defendia com unhas e dentes

"Saber sair é a maior das virtudes", diz Rui Gomes da Silva. Pena que o actual comentador faça essa referência a Luís Filipe Vieira sem seguir o seu próprio conselho. O antigo dirigente dos encarnados parece nunca ter ultrapassado a separação. Tal como uma ex-mulher invejosa, diz mal do antigo marido em cada oportunidade, quando antes o defendia com unhas e dentes, mesmo sem argumentos razoáveis. Este Benfica, porém, não é tão diferente daquele onde Rui Gomes da Silva esteve durante anos a fio e do qual saiu apenas em 2016 por ter sido afastado da lista de recandidatura de Vieira.



Para começar, o presidente é o mesmo que antes merecia odes semanais em programas de comentário desportivo. Domingos Soares Oliveira também por lá continua. E Paulo Gonçalves, com quem Gomes da Silva privou de perto, só saiu agora. O que há hoje no Benfica, em matéria de dirigentes, projecto, meios humanos, capacidade financeira e estrutura, é muito semelhante ao tempo de Rui Gomes da Silva. Com uma diferença: não está lá ele. Deixou de haver espaço para ele. O problema não é o clube ter escolhido um caminho no qual Gomes da Silva não se revê. É, antes de tudo, ter optado por um rumo que não o incluía. Onde concluíram que a sua continuidade não fazia sentido.



Mais do que um projecto, o antigo ministro de Santana Lopes quer, acima de tudo, ser presidente do Benfica. E já o quer há muito tempo. Tinha até algumas dificuldades em escondê-lo quando pertencia à estrutura de Vieira. Talvez porque lhe tivessem dito que o seu dia chegaria, apenas para o manter próximo, e não cumpriram. Ou então porque o próprio criou essa expectativa sem ninguém a ter alimentado. Agora apresenta-se como o principal rosto da oposição a Vieira e já prometeu concorrer às próximas eleições. Está no seu direito. É uma vontade tão legítima como outra qualquer.



Mas não deve falar em desespero e prepotência dos "senhores do Benfica", na tentativa de ganhar alguns pontos junto dos sócios encarnados, quando ele fez parte desse grupo de senhores que agora tanto critica. Porque, aí, como diz, e bem, pode ser visto apenas como um traidor. Ou um oportunista. Ou, na melhor das hipóteses, um ressabiado. E esses nunca são bons cartões-de-visita para um eventual candidato à presidência.