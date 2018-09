Os prémios da discórdia

Nada de novo. A polémica em torno dos The Best já se esperava desde a entrega dos galardões da UEFA. Modric, aos olhos da FIFA, é o novo rei do futebol mundial. Messi nem foi nomeado para a lista dos três finais (justamente) e Cristiano Ronaldo, depois de uma época de sonho no Real Madrid, não se deu ao trabalho de voar para Londres.

Começam aqui os problemas. Por mais estapafúrdias que sejam algumas decisões dos melhores do ano (a começar pela vitória de Modric), Ronaldo e Messi habituaram-se a ser aplaudidos pelos outros jogadores nos últimos anos. No momento em que sabem que não vão ganhar, nem sequer aparecem. Modric será o menos culpado das votações e decisões. Merece o respeito dos colegas de profissão. A começar por estes dois.

Ricardinho, o astro do futsal, disse tudo assim que foram conhecidas as ausências: "Por muito que me custe é duro ver uma coisa destas de quem admiramos, idolatramos todos os dias e alguém que os nossos filhos querem imitar. Não sei qual é o motivo, mas, ganhe quem ganhar, merecia os aplausos deles."

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, tentou amenizar a ausência de Ronaldo, justificando que a Juventus tinha um jogo quarta (os prémios foram entregues na última segunda): "Era um evento que encaixava mal no nosso calendário." Porém, noutras épocas, Ronaldo nunca sentiu problemas de calendário e até viajava em aviões privados de forma a deslocar-se mais rápido. Modric e Salah, os outros dois nomeados, também jogaram a meio desta semana.

Por último, a FIFA. Segundo o diário Marca, parece que os donos do futebol ficaram descontentes com as duas ausências e revelaram que esta atitude é desprestigiante para os prémios. Percebe-se a frustração. Qualquer evento futebolístico vale menos sem Ronaldo e Messi. Mas ainda têm de passar muitos anos para que a FIFA ganhe autoridade moral no sentido de dizer que outros desprestigiam prémios. Na verdade, ninguém desacreditou mais o futebol nas últimas três décadas do que a própria FIFA. Mas memória curta e falsa amnésia também foram sempre imagens deste órgão.

Ronaldo e Messi podiam, e deviam, ter marcado presença, contudo a mancha dos The Best vai muito além de quem esteve ou faltou. Basta ver o golo que ganhou o prémio Puskas, apontado por Salah frente ao Everton. Até o próprio egípcio marcou golos melhores durante a última temporada. Já para não falar das "bicicletas" de Ronaldo e Bale, da trivela de Quaresma ou do remate vólei de Pavard. Desprestigiante, não é?



