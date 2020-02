Vai ser o futebol a tramar-nos

As revelações feitas ontem pela TVI deviam fazer parar o país. Uma acusação criminal que venha a fazer-se nos moldes adiantados pela reportagem terá mesmo de pará-lo. A Operação Lex que já tinha feito cair Rui Rangel e Fátima Galante (afastados da magistratura tarde e a más horas, face à acumulação de várias suspeitas ao longo de vários anos) apanhou agora Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, suspeito de ter interferido no sistema de distribuição de processos no tribunal para proteger Rui Rangel, José Veiga e sabe-se lá quem mais.

Portugal, país do fado, já se habituou à ineficácia da Justiça. A morosidade dos processos, o arcaísmo protocolar, o formalismo bafiento, a obsessão procedimental que legitima as maiores aberrações à justiça com a validação do abuso pelos códigos processuais bizantinos. Tudo isso está tão entranhado no sistema, ao cabo de tantas magnas "reformas" feitas por tantos Governos, que já só merece que um resignado encolher de ombros, embrulhado na magra consolação, proclamada pelos grandes do Direito, de que é mesmo assim que deve ser, que uma Justiça atempada e eficaz, sobretudo nos casos de colarinho branco, é uma ofensa aos valores da Constituição.

As falhas estruturais eram suficientes para explicar o anquilosamento do sistema. Talvez por isso, mesmo com reduzido grau de confiança na Justiça, quando questionados em sondagens como o Barómetro Global da Corrupção da Transparency International, os portugueses associavam aos juízes e magistrados do Ministério Público suspeições de corrupção bem abaixo daquelas que atribuíam aos políticos no Governo, no Parlamento ou nas Câmaras Municipais. Essas benévolas perceções arriscam-se a ser chão que deu uvas, e a Operação Lex está a dar um grande contributo para nos abrir os olhos e estilhaçar o tabu da corrupção no sistema judicial – depois do caso de Orlando Figueira na Operação Fizz ter aberto o caminho.

Já a semana passada toquei no problema da promiscuidade entre o futebol e a Justiça, então ilustrada pela displicência com que o Conselho Superior da Magistratura encarou a urgência de regular a participação de juízes nos órgãos sociais de clubes ou federações desportivas, com o futebol, evidentemente, à cabeça. Os juízes, afinal, fazem parte da mesma sociedade que o resto dos mortais – uma sociedade onde as redes de conhecimento pessoal e as cumplicidades cortesãs têm mais poder do que a lei escrita e as instituições democráticas. Mas a suspeita de o presidente de um tribunal superior ter manobrado processos para proteger amigos – incluindo o amigo Rangel, que se viu na circunstância de ser ao mesmo tempo juiz e queixoso no mesmo tribunal – é especialmente aterradora. E se nos diz muito sobre o sistema de Justiça, diz-nos muito sobre o futebol.

Há muitos anos que o futebol é o ácido que vem correndo as instituições públicas em Portugal. A promiscuidade entre os clubes e o poder local é tão antiga como o nacional bairrismo, com política e bola a partilharem dirigentes, beneméritos, patrocinadores e acesso a dinheiros públicos, ou aos favores de quem aprova alvarás urbanísticos. No Euro 2004, o Governo central entrou na jogada, negociando diretamente com os grandes clubes e as autarquias os contratos multimilionários para a construção de estádios sobre-dimensionados – e ainda mais sobre-faturados – ou planos de pormenor para investimento imobiliário junto às catedrais da bola. Na altura, lideraram a festa o hoje presidiário Armando Vara e o futuro presidiário José Sócrates – os mesmos empreendedores que promoveram a transformação dos clubes em Sociedades Anónimas Desportivas e abriram as comportas à enxurrada de dinheiro sujo que multiplicou suspeitas de lavagem de dinheiro e criminalidade organizada, à margem controlos, transparência e boa regulação.

As mesmas máfias – porque uma máfia precisa de uma milícia – armaram e encorajaram claques furiosas de gangues violentos para servirem como trauliteiros de serviço à gente sem carácter que tomou a liderança dos clubes. Malta das obras e dos negócios, das trapaças com árbitros e dos núcleos de adeptos na Assembleia da República com quem têm almoços protocolares uma vez por ano. Homens baratos em fatos caros. A turba que insultou Marega em Guimarães vem destes gangues, criados por esta cultura, ao serviços destes líderes. A promessa de que sejam individualmente responsabilizados pela violência racista que atiraram para o campo é útil mas não me consola, se a responsabilização não chegar ao próprio clube – com interdições do estádio e multas chorudas. Porque, como foi bem dito, esta selvajaria não se vê nas ruas, a não ser nas ruas a caminho do estádio, por gente com o cachecol do clube ao pescoço, guardada por força policial fortemente armada em "caixas de segurança" para impedir que a turba ponha cidades a ferro e fogo – coisa que nem sempre se consegue evitar. Esta selvajaria só existe no futebol e não é por acaso. É porque clubes, federação e Liga a permitem e patrocinam, porque estas milícias são úteis ao serviço do negócio estruturalmente sujo em que o futebol se tornou.

Neste estado de coisas, a captura do poder judicial é só a cereja em cima do bolo. É coisa que se faz com a oferta de uns bilhetes para a bola, com uns honrosos convites para os órgãos dos clubes, da Federação ou da Liga – ou, se for preciso, com os muitos milhões ao dispor do futebol. Talvez neste contexto se perceba melhor o zelo do Ministério Público e dos juízes em manterem em prisão preventiva o hacker Rui "Perigo de Fuga" Pinto pela suspeita de ter tentado extorquir a Doyen, mas pouco ou nada se avance na investigação à própria Doyen, toda ela uma enorme e sombria suspeita. Talvez se perceba melhor, olhando para as notícias da Operação Lex, porque é que para condenar Rui Pinto por 90 crimes que possa ter cometido – e, se os cometeu, merece a condenação – a Justiça aceite fechar os olhos a centenas de crimes bem mais graves cometidos por organizações bem mais sinistras, bem mais apetrechadas de advogados caros a salvo das averiguações disciplinares da Ordem e bem relacionadas junto de políticos, comentadores e magistrados. Talvez se perceba melhor, se quisermos recuar um pouco, porque é que o Apito Dourado acabou num assobio ou porque é que no caso do e-toupeira a SAD do Benfica acabou por não ser acusada, às cavalitas de uma interpretação esdrúxula das normas de responsabilização das entidades coletivas. Não será tudo corrupção judicial, bem entendido – embora seja cada vez mais óbvio que ela existe –, mas entre a corrupção, a inércia e o temor reverencial ao poderio dos clubes e das suas milícias fica assegurada a impunidade.

Isto tem de ser tudo limpo – nos tribunais, claro, mas também nos clubes, nas SAD, nos fundos de investimento em jogadores e transferências nebulosas, na promiscuidade com a política, na instrumentalização da comunicação social através dos programas de comentário futebolístico-televisivo onde javardos profissionais asseguram a presença contínua do ruído que ensurdece todos e branqueia tudo. Este futebol tresanda e vai dar cabo de nós, se não formos capazes de dar cabo dele.

Na sequência dos ataques a Marega vi muitos amigos e pessoas de bom senso dizer que não voltariam a um estádio de futebol enquanto não puderem tranquilamente levar os filhos menores, sem receio de violência ou de tensão. É um bom critério, que serve também para Portugal. Porque no que mais interessa não há "dentro" e "fora" do estádio. Enquanto os estádios forem o império destas associações criminosas de selvagens e mafiosos, a democracia portuguesa não é um lugar recomendável para os nossos filhos.