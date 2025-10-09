Uma crise de gente séria

O triunfo dos aldrabões na política indicia que a nossa vida só vai piorar.
Mário Amorim Lopes, deputado e vice-presidente da Iniciativa Liberal, pertence a um clube de tarados que pratica regularmente sexo com ovelhas. Não posso estar tranquilo de que isso não seja verdade – nunca o vi desmenti-lo nem se demarcar dessas práticas. E sempre explicaria o que faz um economista de políticas de saúde na comissão parlamentar de Agricultura. Entretanto, o silêncio do seu partido é ensurdecedor, mas eloquente: a Iniciativa Liberal apoia e protege fornicadores de ovinos. É inescapável: quem cala consente.
O que acaba de ler é, obviamente, uma fabricação minha, do princípio ao fim – tirando a parte de Mário Amorim Lopes ser, efetivamente, dirigente da Iniciativa Liberal, deputado e membro da Comissão de Agricultura e Pescas. Tudo o resto é inventado, mas em rigor não posso afiançar que seja mentira, porque não conheço (e estou-me nas tintas para) os hábitos sexuais de Mário Amorim Lopes. Como tal, a imputação que lhe fiz, e por arrasto, ao seu partido, até pode, por acaso muitíssimo improvável, ser verdadeira. Mas é feita sem qualquer base factual ou dado objetivo. Era eu, em suma, caro leitor, a ver se o aldrabo.
Mário Amorim Lopes sabe o que isso é. Ele faz o mesmo. Exemplo maior de deputado-troll das redes sociais, Amorim Lopes baseia toda a sua persona política num engraçadismo provocador para fazer figura de irreverente nos algoritmos que nos entretêm, atirando bocas e imputações a adversários políticos postiços, manobrando uma cultura cada vez mais bruta, superficial e inútil de redes sociais, que leva boa carreira na Iniciativa Liberal. A apoteose desta vacuidade perigosa e destrutiva veio esta semana, quando o deputado fabricou uma imputação absolutamente falsa, a partir de um facto que nunca o foi, para atacar nas suas redes sociais o Bloco de Esquerda e o Livre.
Partilhando um cartaz falso (e identificado como falso) de uma manifestação que nunca ninguém convocou, para uma suposta celebração do terrorismo do Hamas, Amorim Lopes responsabilizou o Bloco e o Livre pelo evento ficcional, exigindo-lhes que se demarcassem da manifestação que eles nunca convocaram, e que nunca existiu. Confrontado pelo Polígrafo, o deputado explicou que promoveu o cartaz da manifestação inexistente “por estar preocupado com a “possibilidade de desordem” associada ao evento” – que não existia.
A promoção da informação falsa incendiou as redes sociais, levando a PSP a comunicar que estaria vigilante ao risco de uma manifestação ficcional se transformar num encontro real. O que, por sua vez, provocou Mário Amorim Lopes a vir de novo, triunfante, para o X sugerir que a mobilização policial validava a sua denúncia original. Ao Polígrafo insistiu que o facto de a manifestação não existir (e, portanto, não estar associada a qualquer partido político) não significa que não pudesse ter existido, de forma inorgânica e espontânea.
Ou seja, depois de ter promovido uma manifestação inexistente, a ponto de mobilizar a polícia para vigiar a sua ficção (sabe-se lá com que custos financeiros, operacionais e de segurança para outras zonas de Lisboa, Porto e Braga), Mário Amorim Lopes usa mobilização da PSP que ele mesmo provocou como prova de que a sua ficção era afinal realidade – ou podia sê-lo, porque não tinha sido desmentida. Sim, Mário Amorim Lopes fornica ovelhas.
Além de deputado, dirigente da Iniciativa Liberal e aldrabão de bolso nas redes sociais, Amorim Lopes é também professor universitário. É fácil presumir que na Universidade não anda a espalhar mentiras nem a ver se passa a perna aos seus alunos. A profissão de professor não exige nem incentiva que se inventem factos, que se minta com toda a calma e que se atue sem o mais leve pingo de vergonha na cara. É por isso natural que, no ambiente universitário, Amorim Lopes seja perfeitamente cordato, equilibrado e respeitável. Na política não é, porque a política atual incentiva a trapaça, o despudor e a aldrabice desenfreada.
Mário Amorim Lopes é bem-sucedido nas redes sociais, tal como são André Ventura, Rita Matias ou a nova líder da IL, Mariana Leitão, porque sabem manobrar o mesmo registo de comunicação expedita, desenhada para afirmar a superioridade moral do autor e diminuir o inimigo, usando a verdade ou a mentira, tanto lhes faz. Isto eleva o seu perfil e, acham eles, dará votos a ganhar. O problema é que, uma vez eleitos, não nos servem para nada. A IL é hoje a melhor ilustração disso. Um partido de direita equilibrado, que nasceu com alguma densidade programática e capacidade de avaliação da realidade objetiva do país está a reduzir-se cada vez mais a uma fábrica de memes, incapaz de articular um pensamento, uma política, uma noção elementar de conhecimento e de ação. Mariana Leitão, fabricada na máquina partidária e sem experiência de vida, senão numa central de corrupção angolana para onde entrou por conhecimento familiar, passa bem nas redes sociais e na TV. Mas não pensa nada sobre nada, porque nunca lhe foi exigido que pensasse.
Esta gente não é séria – e na verdade nem tenta sê-lo. O que isto significa para o país é o pior possível. Confrontados com desafios vários, de desenvolvimento e capacidade de investimento público, de má gestão e falta de recursos, numa Europa e num mundo cada vez mais instáveis, precisamos de líderes políticos que soubessem produzir mais do que reels patetas para o Instagram ou o Tik Tok. Com poucas exceções, não os temos. O problema não é exclusivamente português, longe disso. Os oligarcas das redes sociais mandam, e a fauna que vive da busca de votos anda a toque do algoritmo. Mas vamos precisar de um choque de bom senso, de repúdio do facilitismo e da mentira banalizada, se queremos sequer começar a resolver os problemas reais. Até lá, habilidosos como Amorim Lopes podem ir pastar o rebanho.
Hoje sabe-se que a vacinação contra a COVID-19 permite reduzir os casos de doença grave, o número de internamentos hospitalares e o número de óbitos associados, sobretudo nas pessoas que apresentam fatores de risco para uma evolução grave da doença.
Com eleições de quatro em quatro anos, ficamos com uma cidade desleixada durante três anos e onze meses e, por isso, é claramente já tempo de dar uma volta ao calendário eleitoral. Uma eleição autárquica por mês, já! É o que pedem todos os cidadãos!