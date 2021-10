Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus. Tal como a Eva cristã no mito do Jardim do Éden, a primeira mulher só traz desgraças – claramente, há milénios que os criadores de mitos odeiam as mulheres. No caso de Pandora, Zeus criou-a como instrumento de vingança: despeitado por os homens terem aprendido a dominar o fogo, deu-lhes a primeira mulher, mas deu à mulher uma caixa, com ordens para nunca ser aberta. Curiosa (como Eva), Pandora abriu a dita caixa e de lá saltaram todos os males do mundo: guerras, pestes, ódios, desigualdades e discórdias.

Ao dar o nome de Pandora à sua última investigação sobre a indústria global da trapaça e da opacidade, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação explicou que os 12 milhões de documentos a que tiveram acesso revelam muitos dos males do mundo. Mas o mais provável, aqui entre nós, é que já não soubessem que nome dar a mais uma fuga de informação sobre os circuitos internacionais de offshores, fuga aos impostos e secretismo que permitem à elite do poder e da riqueza, em termos práticos, escolher os impostos que paga e lavar o dinheiro sujo da mais abjeta corrupção e do mais violento crime organizado que existe à face da Terra.

É que não é a primeira: Panamá Papers, Paradise Papers, Lux Leaks, Swiss Leaks, Luanda Leaks e não estou a ser exaustivo. A sucessão de revelações sobre estes esquemas tornaram-se um lembrete regular de que temos um problema muito sério nas mãos. Por aí, cada nova investigação devia ser um renovado apelo às armas, mas o risco é que a banalização de casos acabe por sedimentar a ideia de que isto é mesmo assim, que não vai mudar e que a indignação geral até é justificada, mas no final de contas inútil.