Perder devagarinho

"Ninguém ganha. Um dos lados perde é mais devagar". Esta frase roubei-a ao The Wire – A Escuta, uma série que é um tratado sobre a disfuncionalidade das instituições, a corrupção política e todo um sistema de Governo baseado na acumulação de poder, mas de costas voltadas para os cidadãos. É a melhor síntese possível das eleições autárquicas que, sobretudo pela surpresa lisboeta (e Lisboa é tudo o que importa, neste país) tanto animaram jornalistas, comentadores e os soldadinhos de chumbo das milícias partidárias.



O PSD perdeu, mas devagarinho, e festeja como se tivesse ganho. O PS, que ganhou devagarinho, já sussurra que é preciso qualquer coisa – uma remodelação governamental, por exemplo – para mudar a narrativa e passar a perder mais devagarinho. No meio de tanto entusiasmo, e na ressaca da feira ambulante da bazuca que o primeiro-ministro promoveu como tio da América antes das eleições, praticamente tudo o que importa ficou por discutir.



O país vive os estilhaços sociais e económicos da crise pandémica. Que sucedeu à crise do euro. Que sucedeu à crise orçamental. Que sucedeu à crise do subprime. Que sucedeu. As autarquias vão ser chamadas – por imperativo de emergência social e por delegação de poderes – a responder a brutais desafios e a investir o dinheiro que têm e o que não têm para aplicar um dito "plano" de recuperação que se reduz a uma lista de compras para seduzir o eleitorado. O eleitorado não se deixa seduzir e, eleição atrás de eleição, persiste em ficar em casa. Os partidos e os altos dignitários lamentam a abstenção em duas frases de circunstância e atiram-se depois com gosto à contabilidade de quem perdeu mais devagar.