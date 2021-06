Quando o defeito se torna feitio

Segundo o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, jornalismo pago pelo PS e feito para o PS é jornalismo na mesma. O "jornalista" rejubilou com a sentença. Eu pasmo.



A história conta-se rapidamente: em novembro passado, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (que regula o exercício da profissão), condenou o jornalista Filipe Santos Costa a uma coima de mil euros e à perda da sua carteira de jornalista, por ter celebrado um contrato de trabalho com o PS para fazer entrevistas, em formato podcast, a membros do Governo e outras figuras ligadas ao partido.



«O contrato de um jornalista é celebrado com os cidadãos e a sociedade, de acordo com o qual se obriga a permanecer acima de quaisquer interesses», lembrou a Comissão, na decisão condenatória. «Por si só, a celebração do contrato com o PS fere irremediavelmente esta legítima expectativa.» Para o regulador, basta um jornalista ser pago por um partido político para, necessariamente, não se poder chamar "jornalismo" ao trabalho que faz. «Não está aqui em causa a qualidade do trabalho realizado pelo ora arguido nem a forma jornalística com que presta o serviço em causa, com perguntas mais ou menos "difíceis" ou "simpáticas" para com o entrevistado. Mas antes a natureza da relação contratual», lê-se na decisão. «Por maior que seja a isenção do jornalista na realização desse trabalho, ele fica ferido de forma insanável da suspeição de subserviência a essa [do PS] estratégia de comunicação». Elementar, meu caro Filipe.