Nação benfiquista

Das poucas coisas que sei sobre futebol é que o cartão vermelho, usado para punir quem viola as regras, ou é direto (nos casos graves) ou é mostrado ao segundo amarelo. No caso de Luís Filipe Vieira, a Operação Cartão Vermelho vem ao fim de tantos amarelos que já lhes perdemos a conta. Se finalmente caiu do pedestal, pode ao menos dizer que foi bom enquanto durou.

Quando o próprio advogado de Vieira admite que os negócios do presidente do Benfica podem ser eticamente questionáveis – não são é crime, diz –, é óbvio que o caso levanta questões sobre a integridade de Luís Filipe Vieira e de todo o universo Benfica. E se fosse só isso, do mal o menos, seria problema dos benfiquistas. Mas a Operação Cartão Vermelho mostra vários outros problemas, em que os vícios do Benfica são os vícios do país. Vou focar-me em três.

O primeiro vício é a hipocrisia. Acontece sempre que um centro de poder cai, inesperadamente e com estrondo. Embaraçada, a Direção restante no Benfica tomou conta da casa e já anunciou, depois de muita pressão, que o clube irá para eleições antecipadas, mesmo que sem grande pressa. Será um bom momento para perguntar se ninguém viu nada, nem desconfiou de nada. Entre os dirigentes e entre os membros da Comissão de Honra que há menos de um ano apoiou Vieira – e da qual faziam parte o primeiro-ministro, os presidentes das Câmaras de Lisboa e do Seixal e deputados do PSD e CDS –, já para não falar da extensa lista de gente da política, da justiça e dos negócios que se sentava no camarote presidencial.