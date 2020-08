Pior do que está não fica

Já o disse antes: por mais suja que seja a política, o futebol é hoje a pior mancha negra da vida pública portuguesa e uma força de atraso social neste país – além de fonte de inúmeros negócios escuros, traficâncias e esquemas de corrupção. Volto ao tema não para insistir no argumento mas para registar três sinais de esperança de que até nisto, que é o que temos de pior, alguma coisa pode estar a mudar.1. O primeiro sinal, simples mas com simbolismo poderoso, foi o cancelamento pela SIC dos programas de comentário desportivo com os comissários dos principais clubes. Também significativo, o diretor de informação do canal, Ricardo Costa, assumiu frontalmente a razão: "Esse ambiente de toxicidade que se foi criando à volta deste tipo de programas, e para o qual contribui muito os próprios clubes e as suas máquinas de comunicação, coloca-nos perante uma situação de que chegou a altura de terminar este tipo de programas na SIC Notícias". Clarinho. Era fácil justificar este cancelamento com "ajustes de grelha" ou outros eufemismos mas a SIC, que é uma empresa comercial, percebeu que tinha melhor impacto em assumir o que já toda a gente, incluindo os fãs dos "três grandes" hoje admite: que isto era mau demais. Se significa que até os maluquinhos da bola estão a ficar saturados de tanto ruído, tanta polémica fabricada, tanta manobra de diversão, é uma boa notícia.2. A justiça portuguesa parece finalmente ter encontrado alguma inteligência processual para lidar com o caso Rui Pinto – e esta é uma boa notícia que vai muito para lá do futebol. O caso suscitado por essa entidade nebulosa que é a Doyen, em que o hacker está acusado de 90 crimes, já tem julgamento marcado – e é importante que qualquer cidadão responda por crimes de que seja suspeito –, mas o Ministério Público e os tribunais perceberam finalmente que um crime não pode esconder outro e que a responsabilização de Rui Pinto pelo mal que possa ter feito (incluindo acesso indevido, violação de correspondência e tentativa de extorsão) não pode ser feito ignorando crimes mais graves revelados pelo Football Leaks ou pelo Luanda Leaks.Parece também que afinal a defesa de Rui Pinto tinha razão: o hacker, que muitos pintaram como um perigoso e sofisticado espião, estava de facto disponível para colaborar com a Justiça – foi essa colaboração, atestada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, que levou à sua libertação, convencendo o tribunal de que estavam afastados os riscos de fuga e de continuação da atividade criminosa (a perturbação do inquérito é impossível porque a investigação já está concluída, a acusação feita e o julgamento marcado; pelo contrário, Rui Pinto está agora a colaborar com outros inquéritos). Neste sentido, a notícia de que as autoridades congelaram oito milhões de euros da Doyen, no âmbito de uma investigação de branqueamento de capitais, é um sinal positivo de que, no mundo fétido do futebol, não se deixarão crimes por investigar.3. Passou relativamente despercebida a proposta de um grupo de sócios do Sporting (que tem no ex-ministro Miguel Poiares Maduro a sua cara mais mediática) para alterar os estatutos do clube. E porque não haveria de passar? Propostas de revisão de estatutos não entusiasmam ninguém, nem sequer na imprensa "especializada" – eufemismo para uma quase-indústria de "conteúdos" mais focada nos incidentes e nos humores clubísticos do que no escrutínio sólido dos muitos esqueletos que vivem no armário milionário do futebol.Mas a proposta de revisão feita pelo grupo de Poiares Maduro (que, para que conste, integra Luís de Sousa, de quem sou amigo e admirador e com quem trabalhei largos anos na associação Transparência e Integridade) merece atenção, por duas razões simples: é um esforço sério para repensar os modelos de governação do clube e combater o sistema de presidências imperiais que se estabeleceu em Portugal, em que um presidente empreendedor e os seus amigos (incluindo os amigos da advocacia, da política, da construção e de outros negócios) gerem como propriedade sua o ativo e o passivo dos clubes, sem participação dos sócios ou escrutínio externo. Aumenta as obrigações de informação e prestação de contas; disciplina as relações promíscuas entre clube e Sociedades Anónimas Desportivas detidas pelo clube, mas governadas à parte; reforça a independência dos órgãos de controlo interno e estabelece medidas salubres como a limitação de mandatos.Particularmente relevante (e é o meu segundo ponto, que até devia ser o primeiro), esta é uma iniciativa de sócios nascida de um impulso de participação cívica e de escrutínio raros nas organizações portuguesas – e mais raro ainda no futebol. Não tenho dúvidas de que a iniciativa não será bem vinda em muitos círculos, mas espero que o seja junto dos sócios. Não por me interessar especialmente o futuro do Sporting – é-me absolutamente indiferente se este clube, ou outro qualquer, sequer existem –, mas porque se até aqui, neste campo recheado de clubismo acrítico, de paixões cegas (e facilmente manipuláveis), de contemporizações com a corrupção, o compadrio e a batota; se até aqui se começam a ver sinais de que é preciso limpar a casa, então há afinal alguma réstia de esperança.Que se ponha tudo em cima da mesa, à luz do dia, e comecemos o trabalho de limpar este lamaçal. Ao fazer esse trabalho muita coisa feia será revelada – e não só no futebol, mas com amplas ligações políticas e económicas. Muitas revelações nos farão perguntar "como é possível?". Mas comecemos o trabalho. Podem cometer-se erros. Mas pior do que está não fica.