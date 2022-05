O juiz “datado”

É mesmo penoso ler as 80 páginas do ensaio "Aborto e Direito Penal", publicado em 1984 por António Almeida Costa, agora apontado como putativo novo juiz do Tribunal Constitucional. Não por ele expressar uma posição de que discordo em absoluto – que o aborto deve ser ilegal em todas as circunstâncias (mesmo todas, sendo que nos casos de risco de vida iminente para a mãe, lá se desculpa a ilegalidade). O problema é a argumentação e é tudo o que vem a seguir, na conduta do candidato mas, muito pior, nas práticas do Tribunal que se propõe acolhê-lo.





Almeida Costa não serve para juiz do Tribunal Constitucional. Não por ser contra o aborto (está no seu direito), mas por ser um académico que baseia as suas posições doutrinárias em pseudociência recolhida e citada de modo seletivo para justificar a posição de partida. A passagem mais citada é aquela em que o professor de Direito, agarrado à mais rasteira propaganda dos movimentos proibicionistas americanos, alega que "um forte choque emocional, como o que resulta da violação, altera o ciclo menstrual da mulher, impedindo ou interrompendo a ovulação - pelo que, mesmo que ocorra no período de fertilidade, a cópula tem poucas probabilidades de conduzir a uma gravidez". Não é caso único; o texto está cheio de patranhas deste tipo. Isto, claro, não é sério no plano intelectual ou académico, nem se admite como forma de fazer jurisprudência constitucional.





Ontem, no Público, João Miguel Tavares denunciava uma campanha negra contra Almeida Costa, acusando os seus críticos de "vasculhar um velho e longo artigo à procura de um argumento estúpido". Claro que é natural e justo que se leve com uma pitada de sal um ensaio publicado em 1984 – eram outros tempos. Mas a forma como um professor de Direito produz doutrina tem mesmo de ser escrutinada, mais ainda no momento em que esse professor se propõe ser juiz do Tribunal Constitucional. Até porque as mesmas ideias surgem de novo em 1995, em dois artigos na revista Brotéria que constituem aliás um exemplo flagrante de autoplágio, em que a quase totalidade do texto vem, cópia-cola, do ensaio de 1984.É por isso igualmente natural e justo perguntar se o homem continua a pensar hoje o que pensava em 1984 e em 1995; e se continua a fazer doutrina da forma seletiva e enviesada como fazia. Questionado pelo Diário de Notícias , Almeida Costa disse apenas, olimpicamente, que "neste momento não estou para prestar declarações sobre o assunto", apesar de, por um lado, notar que "o texto está datado" mas, por outro, que "a matriz jurídicocultural é a mesma".E é aqui que o problema deixa de ser Almeida Costa e passa a ser um Tribunal Constitucional opaco e nepotista, onde os cargos se distribuem à porta fechada e sem discussão pública, em acordos de cavalheiros. Convém notar (como notou João Miguel Tavares, indignado) que currículo de Almeida Costa só está a ser escrutinado porque alguém no Tribunal Constitucional deixou escapar para a imprensa que o professor estava na calha para o cargo. Tipicamente, os três juízes cooptados (ou seja, escolhidos pelos 10 juízes eleitos pelo Parlamento) só são conhecidos depois de selecionados. Por vontade do TC, estaríamos agora a dormir o sono dos justos, até que o facto se consumasse.O Tribunal que tem a cargo zelar pelos princípios constitucionais desobriga-se de cumprir mínimos de transparência. Ainda hoje é impossível saber quem convidou Almeida Costa, se foi o próprio que mandou alguma carta a pedir para ser considerado (ou, o que também acontece, manobrou amizades e cunhas). Não se sabe se há ou houve outros candidatos considerados, ou se foi tudo cozinhado para não haver mais escolhas. O funcionamento interno do Tribunal consegue ser mais opaco e menos recomendável do que as negociações de mercearia entre PS e PSD para escolher os nomes eleitos pelo Parlamento. Nesse sentido, a nomeação de um candidato que se recusa, com a mais plácida arrogância, a responder a perguntas ou submeter-se ao escrutínio é coerente com o palácio de favores e circuitos fechados em que se tornou o Tribunal Constitucional.Não é novidade: em novembro passado escrevi sobre a vergonhosa troca de cadeiras entre uma juíza em fim de mandato e o então presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, escolhido pelo TC. O atual processo de cooptação, note-se, devia ter acontecido em outubro mas esteve pendurado até agora, sabe-se lá em função do quê – talvez "em função de amiguismos", como disse um jurista à SÁBADO A lógica da cooptação é mitigar os riscos de captura ideológica ou partidária decorrentes de ter um Tribunal inteiramente eleito por políticos, no Parlamento. Foi por isso que se consagrou que os dez membros eleitos pela Assembleia escolham três outros juízes. Mas se o Tribunal reproduz todos os vícios do partidarismo e até acentua os males da ideologia destravada feita ciência jurídica de trazer por casa, sejamos claros: acabe-se com a cooptação. Se as crianças do Tribunal Constitucional não sabem zelar pelas responsabilidades que lhes estão confiadas, mais vale tirar-lhes o brinquedo. Deixam de se envergonhar. A eles e a nós.