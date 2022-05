O fim da aventura

A realidade apanhou João Rendeiro antes do sistema de justiça português. Esse triste facto faz desta tragédia um problema nosso, que não se resolve com a morte do arguido.

João Rendeiro quase alcançou o Olimpo da impunidade. Esteve lá perto, tocou-lhe com as pontas dos dedos, só que no último momento tudo se desfez. Durante alguns anos, conseguiu entrar nos bons círculos sociais, escreveu e fez escrever livros panegíricos sobre o seu génio e o seu percurso, fez reputação de homem da cultura e da filantropia, com uma coleção de arte que tinha prometido um museu em Cascais, mas que nunca passou de um armazém em Alcoitão.