A última golpada de Rui Rio

O homem das contas (e das derrotas) certas ainda nos pode deixar um legado mais pesado do que a crise do PSD: mais uma machadada no financiamento político.

Rui Rio disse duas coisas substanciais na noite das eleições legislativas que, em janeiro, consagraram a maioria absoluta do PS. A primeira: que não via utilidade em manter-se à frente do PSD – lançando o processo de sucessão que no fim de semana passado entusiasticamente consagrou Luís Montenegro como a inutilidade que se segue. A segunda coisa: que ao menos as contas da campanha saíram limpinhas. Há quem venda cara a derrota; Rui Rio é mais poupadinho.