Na mesma como a lesma

Os portugueses não querem saber do vácuo ético dos membros do Governo. Estão mais interessados nos problemas económicos que o Governo não sabe resolver. É esta a síntese da entrevista que António Costa deu na segunda-feira à RTP. Incapaz de expor um critério ético para lidar com casos de má conduta (na verdade, indisponível para sequer definir um critério ético), o primeiro-ministro explicou que o que importa é governar.



É a mesma tese que Augusto Santos Silva tinha explanado numa palestra doutoral sobre o combate à extrema-direita, onde disse que é preciso "julgar os ministros pelas políticas que eles realizam" e os "partidos políticos pelo resultado das políticas que eles defendem", e por nada mais. Não interessam os meios, só os fins. A ironia é que Augusto Santos Silva, e agora António Costa, não parecem perceber que essa é precisamente a cartilha dos extremistas.



Há ampla literatura na Ciência Política sobre a legitimação dos regimes políticos. É verdade que os cidadãos se sentem satisfeitos se a governação responder eficazmente às suas preocupações, desde logo económicas. É isso que explica que muita gente lide bem com regimes autocráticos, desde que o bem-estar económico e social esteja assegurado. É o caso da China, onde esse equilíbrio se vê agora em risco precisamente por causa dos impactos da pandemia, na economia e na sociedade chinesas.



Mas também é verdade que o respeito por normas de decisão democrática e o reconhecimento de que as instituições representam fielmente a vontade da maioria dos cidadãos são fatores importantes no apoio aos regimes políticos. Aliás, em períodos de estagnação ou recessão económica, a perceção de uma democracia sólida é ainda mais crucial para manter os cidadãos vinculados ao seu regime político. Mais uma razão para, em Portugal, não menosprezarmos a qualidade das instituições, desde logo no plano ético.



Na manhã seguinte à entrevista do primeiro-ministro, a Transparência Internacional divulgou o Índice de Perceções de Corrupção relativo a 2022. Portugal continua estagnado, na posição a que nos habituámos: abaixo da média da UE, um ponto abaixo do que estávamos há dez anos. O relatório da Transparência Internacional menciona especificamente a falta de resultados (ou, sequer, de métricas de avaliação) da pomposa Estratégia Nacional Anticorrupção ou o impacto de promessas não cumpridas, como a da extinção dos Vistos Gold, anunciada mas nunca executada, depois de prontamente criticada pelos lóbis da construção e do imobiliário.



António Costa tinha razão quando na sua entrevista mencionou as brutais condicionantes económicas que nos caíram em cima nos últimos anos, primeiro com a pandemia e agora com a guerra na Ucrânia. Mas é precisamente porque muito do que determina a nossa vida está fora das nossas mãos que devíamos ter instituições seguras, eficazes, preparadas para os embates. A estagnação de Portugal no índice global da corrupção corresponde à nossa estagnação económica e à nossa crónica incapacidade de atrair e reter talento e investimento estrangeiro. Resta-nos a "bazuca", gerida por um Governo de aparelho partidário, para distribuir a massa sem controlos institucionais suficientes, ou funcionais.



Importa perceber que o índice da Transparência Internacional não é um estudo às perceções da opinião pública de cada país, sugestionada pelos "casos e casinhos" de cada momento. É uma avaliação sólida das experiências e observações de peritos e instituições externas, como o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, a Freedom House ou o projeto Variedades da Democracia (V-DEM), da Universidade de Gotemburgo. Se o mundo nos vê estagnados, é porque a política proclamatória das magnas estratégias (traduzidas depois em instituições que não saem do papel) já não convence ninguém. Em resumo: não nos levam a sério.



Um bom exemplo da nossa inoperância é sublinhado no relatório deste ano da Transparência Internacional: o setor da Defesa e Segurança, central no contexto de guerra na Europa. Por cá, é o que se sabe. Do Hospital Militar de Belém às messes da Força Aérea, passando pela compra de submarinos, de carros de combate ou de helicópteros militares, sem esquecer a farsa de Tancos ou a rapina de diamantes na República Centro-Africana, as nossas Forças Armadas são uma máquina de negociatas, promiscuidades e corrupção, sem capacidade operacional para qualquer missão que não seja desviar orçamento.



O 25 de Abril foi feito por militares; e isso magicamente absolveu as Forças Armadas dos vícios acumulados durante 48 anos de ditadura e 13 de guerra colonial, onde (como sabem os ex-combatentes) muito do esforço orçamental era rapinado por altas e médias patentes nos processos de compras. A tropa fez a transição da ditadura para a democracia sem limpar a casa; e até hoje o poder civil não foi capaz de limpá-la. Esta inércia paga-se cara, em equipamentos militares que agora fazem falta no apoio à Ucrânia, em recursos económicos para fazer face à crise e na própria solidez do regime democrático. Quando o primeiro-ministro nos diz para ignorarmos os "casos e casinhos" e apela ao "rouba, mas faz" (sem que depois, sequer, faça), está a resignar-se a uma democracia que atira a toalha ao chão. Não há melhor sinal do cansaço de António Costa – e da fadiga do regime de Abril. E isso é inaceitável.