A aldeia dos macacos

Não é bonito dizê-lo, mas é o que pareciam: de pé, empunhando fotografias de Catarina Martins e batendo no tampo da mesa, os deputados do Chega que assim reagiram ao chumbo de um pedido de levantamento da imunidade parlamentar da líder do Bloco de Esquerda fizeram-me lembrar os macaquinhos do Zoo de Lisboa que em tempos faziam cabriolas para atrair a atenção, e alguns amendoins, dos visitantes.