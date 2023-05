Vai dar ao mesmo

Pedro Nuno Santos demitiu-se por excesso de informalidades e mentiras. João Galamba prossegue os maus hábitos. Não são defeitos pessoais. São vícios do poder.

Num tempo em que os escândalos se atropelam uns aos outros e a verdade é opcional na guerra por narrativas alternativas (mesmo que completamente ficcionais), há ainda muito por saber sobre as balbúrdias de João Galamba e do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro. Do que já é conhecido, cada um avaliará a versão que lhe parecer mais credível. Mas podemos tirar conclusões dos (poucos) factos já conhecidos e incontestados.