91 quilómetros, 540 metros separam a sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, onde no último dia 9 o Governo organizou uma sessão de auto-congratulação a propósito do Dia Internacional Contra a Corrupção, do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, onde ao mesmo tempo a sociedade civil organizou as comemorações da data. Em linha reta são 75 quilómetros mas, para o que interessa – o caminho a percorrer – são 91. Noventa e um quilómetros de fosso entre propaganda e realidade, que ficaram à mostra logo nos dias seguintes.



Registo de interesses: fui um dos organizadores do evento nas Caldas da Rainha, promovido pelas associações Frente Cívica, Transparência Internacional Portugal, Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira e a associação local Movimento Viver o Concelho.

Em Lisboa, um Governo em pré-campanha fez a festa : a nova Estratégia Nacional Anti-Corrupção promete um dia novo no combate ao crime económico e financeiro, o pacote anti-corrupção agora aprovado no Parlamento vai ser um festival de eficácia e para tudo o que a lei não resolve, como a velha questão dos "meios", a bazuca resolverá."Há boas razões para confiar", disse o primeiro-ministro, que a dita estratégia "não vai ser simplesmente mais uma estratégia" – de caminho reconhecendo a queda nacional para estratégias de papel que do papel não saem.