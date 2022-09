A nomeação do novo vice-presidente do futuro Mecanismo Nacional Anticorrupção mostra que a grande estratégia portuguesa contra a corrupção é deixar tudo como está.

De volta à estaca zero

É a aplicação prática da velha máxima de Lampedusa: há nove meses, com a aprovação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção e a criação de um novo organismo de controlo, tudo mudou. Hoje, ao ver como está a ser aplicada a estratégia do Governo, fica tudo na mesma.