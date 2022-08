O melhor do Governo é que podia ser pior

Do algoritmo da Serra da Estrela às elegias fúnebres da ministra Marta Temido, a defesa do Governo consiste em baixar permanentemente as expetativas.

Há muito tempo que o papel de Marta Temido no Governo não era estancar a desagregação continuada do Serviço Nacional de Saúde, mas explicar-nos doutoralmente que a culpa dessa desagregação não é do Governo – uma tarefa ingrata, não só porque envolve muita aldrabice, mas porque, quanto mais se insiste na narrativa resignada do "problema estrutural", mais se rouba ao país qualquer esperança de alguma coisa melhorar.