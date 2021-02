"Se eu tivesse que sintetizar o caráter do mundo em que vivemos diria que estamos numa época de incerteza. Os seres humanos de sociedades anteriores à nossa viveram com um futuro talvez mais sombrio, mas a estabilidade das suas condições de vida – por muito negativas que fossem – permitia-lhes pensar que o porvir não ia trazer-lhes demasiadas surpresas. Podiam ter fome e sofrer a opressão, mas não estavam perplexos. A perplexidade é uma situação própria de sociedades em que o horizonte do possível se abriu tanto que os nossos cálculos acerca do futuro são especialmente incertos". Inicio este texto citando a forma como Daniel Innerarity iniciou um seu texto em novembro de 2017.



A incerteza, como constante da vida, veio visitar-nos de forma mais segura e clara, mesmo quando já vivemos com a certeza da sua existência constante. É nesta incerteza que importa tomar decisões. "As melhores decisões", assim esperamos todos. Não necessariamente as mais acertadas, pois os cenários de incerteza e complexidade são pródigos em decisões com resultados diferentes dos esperados.



Mas importa tomar decisões. Ter a coragem de as assumir ao invés de esperar que seja a realidade, de tão cruel que se nos apresenta, que decida por nós. Um cenário tão comum aos dias de hoje e ainda em voga em algumas abordagens de gestão.