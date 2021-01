O título deste artigo talvez devesse ser "Virar". Virar de página. Virar a página. Como a página de um livro que se vira. A anterior não deixou de existir e até podemos voltar a ela sempre e quando necessário. Mas viramos a página. E continuamos a virar. Esse virar de página também ele pode ser viral. Saibamos nós ter recebido o que o texto da página anterior teve para nos dar e possamos continuar a construir o texto das páginas seguintes.Tal como o vírus do momento, qualquer vírus pega-se à cabeça. Entra sem pedir licença. Até podemos estar "negativos", mas o vírus já entrou. E fica. Instala-se e condiciona o que levamos pela frente. O que escolhemos levar connosco para a frente.Um virar de ano pode ser sempre um virar de página. Podemos escolher o que trazemos e o que queremos levar connosco. O que vai como memória e o que nos leva, "infetando-nos".Que escolhas fazemos então? Será que podemos dominar o "vírus" que se instala na cabeça?Kübler-Ross ensinou-nos que a mudança passa (necessariamente) por várias fases. Nem todos as vivemos da mesma forma ou, sequer, damos pela passagem de todas essas fases. Ter conhecimento de que a mudança faz parte da nossa vida e que, em si, quando alinhada com as nossas escolhas pode ser afirmada como um ato de coragem, ajuda-nos a tomas decisões. Ajuda-nos, desde logo, a saber que não estamos sozinhos neste processo de passagem. Quer seja a passagem de ano, a de ciclo, ou a passagem de uma fase para outra. A "curva da mudança" aponta-nos um caminho que vai da "negação" à "aceitação", passando, por esta ordem, pela "raiva", "negociação" e "depressão". A este caminho têm sido adicionadas outras três fases: "experimentação", "descoberta" e "integração". Sabemos, assim, que depois do choque há um caminho que nos pode levar a um pensamento radial, criativo e inovador, potenciador de novas e melhores soluções.Vamos sempre todos chegar a essa fase adiantada do caminho? Tenho muitas reservas a esse respeito até porque só quem ousar fazer esse caminho, que começa por um caminho interno, vai chegar mais longe. É um caminho possível? Tenho muita convicção de que, a esta pergunta, a resposta é afirmativa. Onde está, então, a chave da resposta? Acredito que na forma como escolhemos agir perante a adversidade, perante o choque. E acredito, como tenho escrito amiúde neste espaço, que o início deste caminho se faz por nós mesmos. Embora não sozinhos.Sendo este um tempo viral e um tempo de virar, quanto mais cedo se iniciar o caminho, que será sempre também em direção a nós mesmos, mais cedo vamos evoluindo nas várias fases da mudança. Das mudanças que queremos ver nas nossas vidas. Nas vidas das nossas equipas. Nas vidas das nossas organizações. Nas vidas das nossas comunidades.À pergunta "que mudanças implementar neste virar de página?" só cada um pode responder, podendo fazer um trabalho de pensamento crítico e criativo sobre si mesmo para poder também saber responder à pergunta. Embora, além do próprio, mais ninguém saiba a reposta a esta pergunta, sabemos que houve quem se tenha dedicado ao tema junto daqueles que, em final de vida, olhando o seu caminho, partilharam o que teriam feito de diferente, deixando assim um legado que nos ajuda a virar uma página mais cedo. Ou mesmo a mudar de livro quando o que estamos a ler já não nos serve.Bronnie Ware, autora do livro The Five Regrets of the Dying, uma partilha sobre o tempo em que foi prestadora de cuidados paliativos, oferece-nos a informação daquelas que se encontravam no seu leito da morte. Antes da sua última viragem nesta vida partilharam o que desejavam ter feito diferente nas suas vidas: terem tido a coragem de viver uma vida verdadeira consigo mesmos; não terem trabalhado tanto; terem tido a coragem de ter expressado mais vezes os seus sentimentos; terem mantido um contacto mais regular com os seus amigos; e terem-se permitido ser mais felizes.Nem todos teremos a mesma perspetiva sobre as nossas vidas aquando do derradeiro olhar. Mas que olhar temos hoje sobre a vida que queremos ter e o que desejamos para este ano que agora se nos oferece? A esta pergunta todos podemos dar uma resposta. A nossa resposta.Um novo livro se abre à nossa frente.Feliz Ano Novo.