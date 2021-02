Hoje, no dia em que todos usamos máscaras (escrevo na terça feira de Carnaval), lembro-me do "Homem da Cana". Percorria as ruas descalço, com um saco de plástico transparente atado à corda que lhe prendia as calças que, de tão encardidas, fariam, seguramente, o seu caminho sem o motor das pernas que se colavam por dentro. Erguia firmemente a sua cana quase na mesma direção para onde apontava a sempre presente ponta do cigarro que lhe saía do canto da boca. De cana apontada aos sonhos que um dia terá tido, olhando o mar ou por ele enfeitiçado, dirigia-se com um ar meio agressivo a todos quantos exibiam uma fumaça e "cravava-lhes" um cigarro. Por fumar, meio fumado, todo fumado. Pouco importava. Qualquer cigarro novo se juntaria a tantas e tantas pontas soltas da sua vida que guardava naquele seu saco de plástico. A sua maior riqueza. Talvez, mesmo, a sua única riqueza.



O "Homem da Cana" andava mascarado de si mesmo todo o ano. Tal como o Octávio de Galveias. "O Octávio andava pelas ruas com as mãos atrás das costas a falar sozinho. Tinha sempre a mesma gabardina suja e a mesma boina suja. Sentava-se no café e fumava cigarros seguidos. Tinha as unhas grandes e amarelas. O Octávio não ouvia ninguém e não falava para ninguém. Tinha uns óculos muito grossos e, às vezes, tirava-os para ler qualquer papel que apanhasse: a página de uma revista, a página de um jornal. Encostava o papel aos olhos e lia baixinho. Diziam que tinha ido para Lisboa estudar medicina e que tinha tido um esgotamento". Este é o Octávio narrado por José Luís Peixoto, num "Abraço" maluco.



Também o Octávio, pelo que leio, não se mascarava de outrem além de si mesmo. Num olhar encostado a qualquer capa de jornal e de revista da atualidade que hoje se nos escreve, encontramos as sucessivas notícias sobre exaustão física e mental, sobre burnout, sobre segurança psicológica.