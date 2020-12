Era uma vez um ano e depois outro

Eis-nos chegados ao último artigo de 2020. Com este, são 44 os artigos em que muitas questões se colocaram, questões que foram evoluindo ao sabor dos tempos e procurando ir ao encontro das respostas ainda por inventar. Não sei quantas foram as respostas que se lhes seguiram. Sei que a todas as perguntas procurei dar as minhas respostas e nelas encontrar um caminho para seguir.

A primeira de todas as perguntas aqui feitas e a que está sempre presente é: "Quem és tu?". Várias vezes a coloquei e várias vezes evoluí sobre ela. Fico sem saber quantos "tu" se deixaram levar pela pergunta mas sei, que no meio das minhas leituras, encontrei uma resposta que hoje partilho: "Somos história para nós mesmos. Relatos. Eu não sou esta massa instantânea de carne deitada no sofá que tecla a letra "a" no notebook; sou os meus pensamentos repletos de vestígios da frase que estou a escrever, sou as carícias da minha mãe, a doçura serena com que o meu pai me educou, sou as minhas viagens de adolescente, as leituras que estratificaram o meu cérebro, os meus amores, os momentos de desespero, as minhas amizades, as coisas que escrevi, que ouvi, os rostos que me ficaram impressos na memória. Sou sobretudo aquele que há um minuto bebeu uma chávena de chá. Aquele que há um instante escreveu a palavra "memória" no teclado deste computador. Aquele que há um segundo imaginava esta frase que agora estou a completar. Se tudo isto desaparecesse, eu ainda existiria? Sou este longo romance que é a minha vida" (A Ordem do Tempo, Rovelli, Carlo).

Agora que mais um ano civil termina – e que ano! – o que gostaríamos de ter respondido àquela pergunta? Que desafios enfrentámos, que lições aprendemos, o que nos fez crescer, o que queremos recordar e o que queremos celebrar? Todas estas perguntas sobre o que foi este nosso ano ajudam-nos a construir a resposta sobre quem somos, resposta esta que, por sua vez, nos ajuda a contruir a jornada que queremos viver no ano vindouro.

"É importante estabelecer intenções claras e específicas porque elas vão funcionar como uma âncora e um guia para ti". (Coaching For Performance, Whitmore, John). Aceitando como bom este ensinamento, podemos perguntar ao ano que se nos apresenta como quer ele que nos apresentemos? Quais as qualidades que podemos cultivar, como queremos aproveitar mais um ano para crescermos, que práticas queremos alimentar? A definição de intenções para o ano novo permite celebrar as passas que nos ajudam a passar deste para aquele anos, e ajuda-nos a passarmos de uma posição de consequência para um legado criado nas ações que escolhemos ter.

Aqui importa, segundo a forma como (me) trabalho, perguntar-nos também: O que estamos dispostos a libertar no ano novo para criarmos espaço para deixarmos entrar o que é mais importante? Como nos vamos comprometer connosco e cuidar de nós mesmos? Onde queremos colocar a nossa atenção? São apenas perguntas. Todas nos levam à porta das respostas. Mas só passando essa porta podemos encontrar as respostas que o ano de 2021 tem para nos dar, sabendo, como estou convencido que todos sabemos, mesmo que ainda não saibamos que sabemos, que a maioria das respostas está dentro de nós mesmos, assim queiramos fazer a viagem por dentro.

2020 veio mostrar que a mudança é uma constante da vida. Resistimos à mudança e mudamos quando assim é necessário. O autoconhecimento e o cuidado connosco e com os outros surgem como geradores da superação pessoal e daqueles que tocamos.

Em 2021 podemos ousar ir mais além. Não nos ficarmos na espuma das ondas e aceitar que passar a rebentação nos pode trazer a profundidade. Acreditar num caminho que esteja, na essência, alinhado com quem somos permite tornar os sonhos numa realidade maior.

Que seja uma boa jornada. A melhor jornada. A jornada de vós mesmos.