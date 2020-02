Temos conversado sobre o que é coaching - aquele a que na passada quarta-feira chamámos de coaching. Eu ando a escrever e tu a escolheres o que queres interpretar das minhas palavras.

Hoje dou folga às perguntas. Fico-me pela afirmação. A afirmação do que é SER coach. Em especial um coach que segue o quadro de referência da ICF (lembras-te, aquela entidade global de que falámos na semana passada? Se não te lembras, não tem problema. Eu espero. Tenho tempo. Verdade! Tenho tempo, esse bem precioso de que passei a dispor e que me permite deixar de ter tempo para as coisas para que não quero ter tempo, tendo, assim, tempo para ter tempo).

O que é isso de SER coach? Antes de mais é mesmo um aspeto do SER. Da nossa qualidade humana de SER. Muitos dirão que nos identificamos através daquilo que fazemos. "Sou médico". "Sou canalizador". "Sou advogado". "Sou empregado de mesa". Um sem-número de seres que, muitas vezes, não são mais do que afazeres. Dizemos que somos aquilo que fazemos, sendo que, na realidade, não somos aquilo que dizemos que somos porque o que dizemos que somos não é mais do que aquilo que fazemos.

Quando afirmo que sou coach, não me refiro apenas àquilo que faço. Até porque faço mais além do coaching. Embora, nessas outras atividades, também esteja presente esta qualidade do ser. Do SER coach. E é curioso que esta forma de sentirmos aquilo que fazemos como fazendo parte daquilo que somos encontra respaldo na nossa profissão de coaching.

Vejamos: O novo modelo de competências da ICF aprovado recentemente e que está em fase de implementação ao longo do ano de 2020, entrando em vigo em 2021, passou a incluir, de forma expressa (sou da opinião de que já fazia parte da mentalidade dos coaches que seguem este modelo) uma competência que dispõe que o coach "incorpora a mentalidade de coaching – "desenvolve e mantém uma mentalidade aberta, curiosa, flexível e centrada no cliente".

É certo que, no nosso dia-a-dia, não vemos em todas as pessoas com quem agimos um cliente ou passamos o dia a fazer coaching a "tudo o que mexe" (isso não seria coaching). Mas ao integrarmos as competências do coach e ao desenvolvermos e mantermos uma mentalidade aberta, curiosa e flexível para que, quando com um cliente, possamos estar plenamente presentes, inevitavelmente estamos a trabalhar o saber SER.

Ao mergulharmos mais fundo, com botija, se necessário, na competência que hoje convidei para esta nossa conversa, entramos em águas mais cristalinas do SER coach. E à medida que vamos sentindo a pressão da densidade da água a aumentar, vamo-nos comprometendo com um caminho de aprendizagem e desenvolvimento contínuos, o que, além de competência, é também uma obrigação de um coach que queira revalidar as suas credenciais junto da ICF.

Aos quatro metros de profundidade encontramos "o desenvolvimento de uma prática e reflexão contínuas" como requisitos que permitem a um coach estar sucessivamente a elevar a sua prática. Os processos de reflexão sobre a sua prática e sobre si mesmo surgem como elementos integrantes de uma mentalidade que importa construir para SERvir. E como esse caminho deve seguir as melhores práticas, o coach deve procurar ajuda externa sempre e quando necessário, quer seja mentoria, supervisão, coaching ou outras formas que o ajudem a construir-se como a "ferramenta" mais importante que um processo de coaching pode ter. E é neste caminho de SER coach que o coach desenvolve, nomeadamente, a consciência de si próprio.

Ora, este é um caminho da esfera do SER e não apenas do saber fazer. À semelhança, aliás, do que acontece em muitas outras profissões. Mas, também, à semelhança de muitas outras profissões, este caminho começa com um passo que é dado pelo próprio ser. E esse passo é o de SER.

Isto não tem que ser necessariamente assim, mas é assim que me ocorre. Tal como me ocorrem estas linhas feitas de "Traços Alterados" (2018, Goleman, Davidson): "Quando um investigador imaginativo fabrica uma ideia nova, inicia uma cadeia de acontecimentos parecida com a variação natural na evolução (…). Para que isso aconteça, a ciência tem de equilibrar os céticos com os especuladores – as pessoas que lançam amplas redes, pensam imaginativamente e consideram o "e se". A rede de conhecimento cresce testando ideias originais que lhes são levadas por especuladores como nós. Se a ciência fosse constituída apenas por céticos, pouca inovação ocorreria".

Até quarta, a nossa quinta.

João Laborinho Lúcio – Membro da ICF - International Coach Federation