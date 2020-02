Só às perguntas me confesso

O que perguntam as perguntas? E o que respondem as respostas? Pergunto.

"Há uma série de coisas na vida quotidiana que se resumem à interrogação. É uma das formas mais puras de alegria que consigo imaginar. (…) Esta capacidade de nos interrogarmos é uma das forças poderosas que temos desde o nascimento" (Erling Kagge).

Nesta arte de caminhar, um passo de cada vez, que papel assume a escolha das perguntas, da interrogação, na vida de cada um? Que perguntas nos fazemos? De que perguntas fugimos, sabendo que não é delas que desviamos o olhar, mas do caminho que elas nos convidam a trilhar? O que respondemos à pergunta: o que deixei de perguntar?

Quem são os nossos perguntadores? Aqueles que à dor fazem as perguntas de que ela precisa para se expressar e nessa revolta, em busca de uma resposta, se esquece de si própria. Quem são os nossos contadores? Os que, verdadeiramente, contam. Os que nos ensinam a ver os traços que nos guiam por linhas, férreas ou suaves, numa viagem que mais não é do que a nossa viagem em busca das verdadeiras respostas que fomos, um passo de cada vez, aprendendo a calar.

Aqui chegado, oiço Alice, ainda maravilhada, a oferecer-me a pergunta: "Para que lado hei de ir?" Olho em redor, e é no Gato Risonho, aninhado ali bem junto aos outros livros, que encontro a resposta: "Isso depende do sítio para onde queres ir".

E como posso eu perguntar para saber onde fica esse sítio?

O mesmo será questionar como posso eu evocar a tomada de consciência? Onde andas tu meu contador? Diz-me quais das inúmeras gavetas devo eu abrir?

Considerando a minha experiência, posso sempre avaliar o que me é mais útil e, com isso, aceitar que um traço começa a desenhar-se. Aberta uma primeira gaveta, logo a dos valores, a das necessidades e a dos meus desejos pedem licença para se abeirar pois têm um conteúdo que eu posso querer revisitar e lembrar-me que lá o fui deixando sem ter agendado encontros regulares.

Neste reencontro com uma série de coisas na vida quotidiana, talvez algumas que foram sendo abandonadas noutros meridianos, vou vendo o carvão dos traços a evoluir e a fazer surgir, no território abandonado do meu futuro, um caminho. Será esse o caminho para onde quero ir?

É aqui que entram as perguntas que desafiam o meu pensamento atual, aquele que contruí com recurso aos conteúdos que fui encontrando nas gavetas que, uma atrás da outra, se apressaram a abrir-se. Talvez seja chegado o momento de rever que novo conteúdo lhes vou devolver mais tarde quando começar a ver os traços a saírem do papel e a começarem a correr à minha frente feitos lamparinas na noite que se apaga e que já não teme a madrugada.

Essa luz que nasce traz consigo a mensagem de que posso avançar com recurso àquilo que estou disposto ou disponível para fazer. O perguntador sabe que o nascer do sol me ilumina o caminho mas que também me pode ferir o olhar, por isso, instala as proteções necessárias para que possa contruir o caminho, antes desenhado no papel e que agora ganha outras dimensões, seguro de que o vou fazer de forma autónoma e preparada.

Entre as perguntas do perguntador e as seguranças do contador (aquele com quem contamos), posso ter sorrido, mentido e chorado também. Mas hoje sei que o que gosto, o que quero e o que escolho, o que antes nem às paredes confessava, é às perguntas que confesso.

João Laborinho Lúcio – Membro da ICF – International Coach Federation