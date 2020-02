Nesta jornada de desenvolvimento pessoal - a nossa - em que tu e eu nos encontramos aqui às quartas-feiras, comprometemo-nos a seguir um processo rigoroso e estruturado, com bases teórica e prática sólidas. Assumimos que, ao falarmos de coaching, seguiríamos o referencial da ICF. Querendo com isto dizer-se que aceitamos como boa a definição de coaching da ICF, segundo a qual "coaching é a criação de uma parceria com o cliente, com base num processo estimulante e criativo que o inspire a maximizar o seu potencial pessoal e profissional". Se assim é, ganha hoje espaço a pergunta que começou a formular-se na passada quarta-feira, e que continua a fazer sentido, para que possamos perceber do que é que andamos a falar quando falamos de coaching. E essa pergunta que se impõe é: quem és tu ICF?

Como em qualquer apresentação de quem acaba de se dar a conhecer, comecemos pelo nome: "Sou a International Coach Federation. Mas este é o meu nome hoje, que estou a fazer vinte e cinco anos de idade. Pode ser que em breve o meu nome evolua. Mas hoje, nesta quarta-feira para que fui convidada, sou a International Coach Federation, ICF para muitos".

Quando ousamos conhecer melhor a ICF, ficamos a saber que esta é uma organização à escala global, a maior organização de coaches profissionais no mundo (mais de 35.000 membros em 145 países), dedicada ao avanço da profissão de coaching através, nomeadamente, da definição de elevados padrões assentes num conjunto de competências que um coach deve assegurar. Dedica-se, igualmente, à promoção da credenciação dos profissionais de coaching através de um programa globalmente reconhecido e independente, criando uma rede global de coaches devidamente formados e que assumem um compromisso com a integridade, com a formação contínua e com a dedicação aos clientes.

Se, por um lado, escrevo estas palavras arrancadas às fundações da ICF, por outro, e na espuma das ondas, vem-me à memória uma frase batida, lamentavelmente pouco debatida e que pode deixar abatida qualquer defesa de um coaching que se quer profissional, rigoroso e ético: "isso do coaching é tudo a mesma coisa!". Na verdade não é! E não é tudo a mesma coisa pelo simples facto de não ser tudo a mesma coisa. Simples, certo? E como acordámos na passada quarta-feira, não estou aqui a fazer juízos de valor sobre este ou aquele coaching, mas estou, seguramente, a afirmar que é neste coaching em que acredito. E acredito porque vejo nele as bases de uma profissão credível, que se coloca ao serviço da comunidade para facilitar o seu progresso. E se acredito, como acredito, nesta realidade que está a ser criada, creio que a nossa memória futura possa ser batida por outra frase, aquela de que já todos ouvimos falar: "hoje é o primeiro dia do resto da tua vida" coaching. E, portanto, de hoje em diante, seja aos Sábados ou às quartas, ao falarmos de coaching, fazemo-lo com a certeza de que estamos a falar de uma atividade profissional, rigorosa e ética que, embora possa ser desconhecida de muitos, é uma prática aceite e recomendada por outros tantos. E, ao falarmos de coaching, estamos a falar de coaching de acordo com o referencial da ICF. O resto (como muito sabiamente oiço a um lindo e maravilhoso casal), "o resto … é só o resto".

Fazendo o coaching parte do resto da minha vida, dou visto de entrada nas fronteiras do desenvolvimento pessoal à visão da ICF, segundo a qual "o coaching é parte integrante de uma sociedade próspera e cada membro da ICF representa a mais alta qualidade do coaching profissional em Portugal".

Precisamente por o coaching fazer parte de uma sociedade que ser quer próspera, é que estou aqui a escrever, de coluna erguida, sobre um caminho que a todos pode dizer respeito, pelo que importa que todos (na verdade, estou a referir-me a ti que continuas agarrado aos tropeções destes textos) saibam do que se fala quando se escreve sobre coaching.

Para quê tudo isto? Podia ser a pergunta que se segue, mas não é porque a que se segue fica para outra quarta-feira. Quanto a esta pergunta, a que nesta reta final se impõe, "tudo isto" porque uma relação de coaching é uma relação de confiança entre parceiros – cliente e coach - onde não devem existir dúvidas sobre o que o coaching é, a sua natureza e o seu potencial, pois assim também nos convida o bom senso e o nosso código de ética, o Código de Ética da ICF, um código que todos os seus membros subscrevem.

Sejam, portanto, bem-vindos à ICF.

João Laborinho Lúcio – Coach membro da International Coach Federation