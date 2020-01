Quem és tu? É não só a primeira pergunta que faço como também é o nome desta coluna que assino às quartas-feiras. "Quem és tu?" vai andar por aqui às quartas-feiras. Não tem a nobreza nem o encanto suficientes para "andar por aí", quer seja em Lisboa, na Figueira ou apenas num deserto, seja ele físico ou de ideias, não importa a aliança que se queira fazer. "Quem és tu?" vai andar por aqui. Em boa verdade, até vamos andar por aqui. Sim, "vamos". Eu e ... "tu". Na verdade, para sabermos "quem és tu" vamos andar aqui a falar os dois de desenvolvimento pessoal. Talvez até falemos mais de Coaching em particular. Ou, no vazio das ideias, até falemos de tudo um pouco. Porque esse vazio, esse maravilhoso silêncio entre as notas musicais, esse momento de criação que é o espaço entre as palavras, esse vazio, dizia, será o grande motor da criação de quem tu és. Na verdade, de quem nós somos. Refiro-me a ti que, distraído e ao acaso, tropeçaste nas vírgulas deste texto; a mim que, sem ocaso mas consciente da ocasião, mergulho nas palavras que vão salpicar este "papel"; a nós, este sistema que vamos criar e onde tudo pode acontecer, desde que coloquemos essa permissão nesta nossa parceria; e à própria coluna que, querendo evitar qualquer tipo de hérnia, procurará andar "firme e hirta" na flexibilidade que o crescimento exige. Temos, portanto, como tantas vezes oiço de um cliente quando falamos de "viagens", um plano estruturado e flexível para ter espaço para ser aquilo que também não é.

Agora que já sabes como vai ser (assim o espero, porque eu só vou sabendo à medida que tu te fores sabendo), vamos partir da resposta mais famosa à pergunta "quem és tu?". Assumamos que somos "ninguém" e deixemos a construção começar. Sem nos apagarmos, mas disponíveis para uma co-criação de um próximo nível. Sim, desse mesmo que queres construir na tua vida seja do foro profissional ou pessoal.

Chegado a este ponto da nossa conversa oiço a pergunta a gravitar em meu redor: "quem és tu?". Pergunta legítima já que nos estamos a apresentar. Uma vez que a resposta "ninguém" já está ocupada (pelo menos desde o século XVII, embora só trazida à tela de linho em 1843), respondo que sou coach, um coach com formação acreditada pela ICF – International Coach Federation, um coach credenciado pela mesma ICF e também formador em coaching. Também sou membro da ICF e contribuo orgulhosamente para o desenvolvimento do coaching profissional, rigoroso e ético em Portugal. Coach é parte da minha identidade e não apenas o que faço, por isso escuso de me apresentar em função das várias outras atividades que desenvolvo. Afinal, nesta nossa equação, o elemento que represento é o mais silencioso e o mais discreto. Deixemos a teia do palco para quem ousar responder à pergunta que nos interessa: afinal "quem és tu?".

Quarta-feira cá estaremos para descobrir.

Um rodapé: geralmente, entregamo-nos às nossas leituras em busca de acordo, fazemo-nos ao caminho ao encontro da concordância, da confirmação. Colocamos as nossas emoções trancadas em razão e escolhemos colher da viagem o que nos confirma. Aquilo que precisamos ver confirmado. Façamos algo maior. Procuremos na viagem algo que nos abra outros caminhos dentro da viagem. Não nos atiremos a estas quartas-feiras em busca da confirmação do que já pensámos mas antes abrindo portas a outros pensamentos, outras razões e outras emoções. Mesmo quando discordarmos. Estamos de acordo?

Obrigado por estarmos aqui.

Coach – Membro da International Coach Federation