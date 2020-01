Quando, na passada quarta-feira, combinámos que, de entre outras andanças, íamos falar de desenvolvimento pessoal e que talvez até falássemos mais de coaching, fui imediatamente invadido pela questão "quem és tu coaching?".

Bem sei que coaching é aquilo que faço profissionalmente e que ser coach faz parte da minha identidade. E talvez seja por tão bem saber o que acabo de escrever que me sabe tão bem poder bailar entre as teclas do meu velhinho PC (já são dois, portanto) e acreditar que, no final, contribuí de alguma forma para que o coaching não seja visto apenas como aquele que entra "pela porta dos fundos".

Ao consultar as novas enciclopédias, já não aquelas que encheram as prateleiras lá de casa, mas antes as que se fazem de hashtags, percebemos que a palavra "coaching" arrombou portas e janelas do nosso quotidiano e nos encheu de … equívocos. Tanto diz ser a partilha de uma vida rica cheia de passado que se oferece para que outros construam o seu futuro, como também se nos surge como um vazio de estrutura cheio de componentes presentes em bebidas energéticas que nos atiram para níveis de excitação de onde caímos, tão logo a secura de boca nos procure novamente. "Coaching" pode dizer-se isto como pode ser algo diferente, mais rigoroso, com um quadro de referência profissional, uma história, uma prática e uma oferta que garantam um ambiente protegido de potenciação pessoal e profissional de forma autónoma e segura.

É comum atribuir-se o nascimento do coaching moderno ao bem-sucedido match-point de Timothy Gallwey quando, em 1974, publicou The Inner Game of Tennis, segundo o qual cada jogador tem, dentro de si, mentalmente, um adversário mais formidável do que o que se apresenta do outro lado do court, resumindo a palavra "inner" como o estado interno de cada jogador. É, precisamente, a abordagem que o coach faz com o "jogador" sobre o seu "inner game" que permite que este remova ou reduza os obstáculos internos que o limitam, deixando, assim, emergir em si uma natural capacidade para a aprendizagem e para o desempenho.

Como já tive a oportunidade de refletir noutra esteira, coaching é uma das palavras da moda, qual "alojamento local" que alberga de tudo um pouco.

Mas como nos comprometemos a ter algumas conversas sobre coaching ao longo desta jornada sobre "quem tu és", partilho aquela que é a base para uma prática de coaching profissional, rigoroso e ético, em que os sujeitos da relação – coach e cliente – surgem em notável parceria num caminho de cocriação do máximo potencial pessoal e profissional do cliente. Ao assumir esta definição como boa, não estou a dizer que todas as outras não o sejam ou que não possam conduzir a resultados desejados. Estou, outrossim, a assumir que esta é a minha visão do coaching.

Faço, assim, check-in à definição de coaching da ICF – International Coach Federation, sobre a qual teremos oportunidade de conversar, pois a pergunta "quem és tu ICF" já começa a pedir licença para entrar. Mas vamos com calma. Não nos precipitemos, este não é o nosso contrato para hoje. Afinal, estamos a falar de coaching e há um processo a seguir.

Assim, segundo a ICF, "coaching é a criação de uma parceria com o cliente, com base num processo estimulante e criativo que o inspire a maximizar o seu potencial pessoal e profissional".

O coaching começa por ser uma relação de parceria entre o coach e o seu cliente, também chamado de coachee, em que nenhum dos parceiros adota uma "posição alta" em relação ao outro. Nesta parceria, os sujeitos que dela fazem parte assumem papéis diferentes embora alinhados com os objetivos claramente definidos pelo cliente, que tanto podem ser de nível pessoal como profissional. No processo, o coach é responsável por compreender o quadro de referência do seu cliente (uma espécie do seu mapa mundo) e o que ele pretende atingir, criando todas as condições para que o seu cliente possa, em ambiente seguro, descobrir e ativar os seus recursos para encontrar as suas próprias soluções. E para que esta parceria se crie, o coach confia quer no processo rigoroso e ético de que é responsável, quer no seu cliente e que este tem em si os recursos para atingir os resultados a que se propõe. O mesmo quer dizer que, neste trabalho de parceria, o coachee é responsável pela sua vida, pelo seu desenvolvimento e pelo seu trabalho, sendo o coach responsável pelo processo (de coaching).

Se é assim que tu és coaching, é assim que vamos trabalhar contigo às quartas-feiras.



Coach – Membro da International Coach Federation