As opções militares americanas no Irão

Os Estados Unidos estão numa posição difícil. Os ataques não afetaram diretamente os EUA, exceto através do aumento do preço do petróleo – o que na verdade ajuda a indústria petrolífera americana. Há a tentação de deixar os ataques fazerem parte da história. Mas os Estados Unidos formaram uma aliança anti-Irão na qual a Arábia Saudita é um elemento chave (apesar de fraco). A Arábia Saudita está sob pressão interna dos membros da família real que se opõem ao príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman e a redução dos preços de petróleo minaram a coesão política do reino. Não fazer nada colocaria em causa a coligação patrocinada pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita é um player importante no mundo árabe sunita – e esse mundo é a maior ameaça à expansão iraniana. Não responder a um ataque iraniano a uma instalação vital saudita poderia ajudar o Irão a aumentar o seu poder na região. Durante a presidência de Donald Trump, a inclinação dos Estados Unidos tem sido evitar iniciar uma ação militar direta e, em vez disso, recorrer à pressão económica. Trump manobrou para minimizar e interromper qualquer ação militar. Por isso, uma ação militar contra o Irão iria não só fazer perigar a estrutura de alianças e contrariar a estratégia americana.

Uma opção alternativa seria a introdução de novas sanções, mas isso criaria dois problemas. Primeiro, as sanções não têm o impacto psicológico das ações militares. O impacto psicológico recairia sobre o Irão mas também sobre o mundo sunita, e a lógica da situação exige-o. Segundo, os EUA já impuseram sanções dolorosas à economia do Irão. Sanções adicionais teriam um efeito limitado e um peso insuficiente.

Existe uma opção militar que teria um tremendo choque económico mas ao mesmo tempo que limitaria a exposição americana: impor um bloqueio aos portos iranianos, com o encerramento seletivo do Estreito de Ormuz. Esta estratégia tem três fraquezas. Primeiro, uma grande força naval teria de ser empregada por um tempo potencialmente ilimitado. Segundo, a frota poderia ser atacada por mísseis iranianos. E apesar de podermos assumir que os navios americanos tem capacidades antimíssil efetivas, qualquer erro pode custar aos EUA um navio importante. Para contrariar isso, seriam necessárias medidas defensivas e sistemas antiaéreos, o que criaria uma segunda e potencialmente dispendiosa dimensão a esta operação. Finalmente, um tal bloqueio é, por definição, por tempo indeterminado. Se o irão não ceder à pressão, o bloqueio poderia continuar indefinidamente uma vez que o seu fim sem um resultado bem-sucedido seria visto como uma derrota.

Outra resposta possível seria lançar ataques contra alvos iranianos. O alvo mais apropriado seria as fábricas que produzem drones e mísseis de cruzeiro, juntamente com instalações de armazenamento e assim por diante. Neste caso, o problema é obter informações precisas. Os EUA têm, sem dúvida, catalogado tais locais, mas agir com base em informações fracas poderá resultar num ataque iraniano a forças americanas ou a outro local sensível sob proteção americana. Isto só agravaria o problema do ataque iraniano à refinaria saudita.

A questão difícil que os EUA enfrentam é se devem tomar uma ação tão dolorosa que bloqueie ações futuras do Irão. Se um bloqueio não destruir a economia iraniana, então é necessário uma escalada para eliminar a sua capacidade aérea ofensiva. Quanto a uma campanha aérea, a história mostrou que elas tendem a levar muito mais tempo do que o esperado e, por vezes, a falhar totalmente, dando ao adversário uma oportunidade para tomar a ofensiva. Uma tentativa dos EUA de eliminar a capacidade ofensiva iraniana pode ser dispendiosa e os mísseis iranianos escondidos podem atacar alvos regionais. Tal como com o bloqueio, uma campanha aérea pode continuar indefinidamente. Ataques retaliatórios de pequena escala abrem a porta a contra movimentações iranianas e podem escalar para uma operação prolongada.

Quanto ao envio de tropas terrestres, não só isso não resolve rapidamente o problema do poder aéreo iraniano, mas também devolve os EUA a uma postura que vem de 2001: uma guerra de ocupação. Uma mobilização total americana pode derrotar o exército iraniano e conquistar terreno, mas mantê-lo contra uma milícia hostil iria criar um conflito interminável com baixas que não são sustentáveis. O Irão é um país grande e acidentado, com uma população de 82 milhões de pessoas, mais do dobro do Iraque ou Afeganistão. A ideia de que tropas americanas seriam recebidas como libertadoras é uma mera fantasia.

Para além de um ataque aéreo ao Irão desenhado não para alcançar um objetivo significativo mas para dar aos Sauditas confiança nos EUA, as opções de um ataque direto não são prometedoras. Mas há outra forma de pensar neste problema. Os Estados Unidos têm estados preocupados com a expansão da influencia política iraniana. Mas isso cria alvos potenciais que são de alto valor para o Irão – e atingi-los seria menos assustador do que um ataque ao próprio Irão. O Irão tem as suas forças, próprias ou por procuração , no Iraque, Síria, Líbano e Iémen. Investiu demasiado tempo, recursos e riscos na criação dessas forças que estão agora a manter território nesses países.

Considerem o Líbano, um local onde o Irão tem estado muito ativo desde os anos 1980 através do Hezbolah. Se o Hezbollah pudesse ser atingido, a estrutura política do Líbano sairia do controlo iraniano, e a âncora do Irão no Mediterrâneo desapareceria. Uma tal operação não poderia ser deixada para os Israelitas, em parte porque as forças deles são muito mais pequenas do que aquelas que os EUA podem dispor e também porque a colaboração entre forças americanas e israelitas colocaria os aliados sunitas dos EUA numa posição difícil. Uma tal resposta atingiria diretamente os interesses iranianos mas poderia ser conduzida com um menor risco e custos mais altos do que outras opções.

De facto, a mera ameaça de um ataque ao Hezbollah poderia levar os iranianos a alterar a sua estratégia. É claro que um ataque também poderia desencadear uma serie de ataques de mísseis iranianos, e esse é o lado negativo desta e de outras estratégias. Mas a vantagem é que onde outras estratégias poderiam falhar para atingir o seu objetivo, um ataque ao Hezbollah poderia ser bem-sucedido. Seria algo que o Irão não quereria ver e seria levado a cabo por forças americanas. Em alternativa, os EUA podiam atacar forças iranianas na Síria, mas isso teria um impacto menor.

Este é um exercício teórico. Responder ao ataque iraniano com uma campanha aérea contra uma força proxy é improvável. Os sauditas teriam dificuldade em apresentá-lo como um compromisso americano com a segurança saudita. Ataques na Síria, Iraque e Iémen sofreriam todos de falta de clareza e do facto de que o próprio Irão não seria atingido. Existe a possibilidade de a força aérea saudita retaliar, mas a sua capacidade de suportar perdas e conduzir uma campanha aérea extensa é duvidosa. Os sauditas podiam disparar mísseis contra o Irão, mas isso iniciaria uma troca aberta sem fim e a estratégia dos EUA tem de ser atingir o Irão numa missão com fim determinado.

Os iranianos conhecem o dilema que colocaram aos Estados Unidos. Eles apostaram que os riscos são demasiado altos para que os EUA respondam. Mas o problema no pensamento iraniano é que não pode estar certo do grau com que os EUA veem a expansão iraniana como uma ameaça aos interesses americanos de longo termo na região. Por isso os iranianos estão a perguntar aos Estados Unidos: sentem-se com sorte?

Parecem não existir boas opções militares. Não fazer nada pode bem destruir o bloco anti-iraniano que deu tanto trabalho aos EUA para construir. A resposta mais provável – mas não certa – para este problema será uma retaliação simbólica. Contudo, o problema com as retaliações é que elas ficam fora de controlo.

Copyright 2019 Geopolitical Futures, LLC. Republicado com permissão.

* George Friedman é fundador e Chairman da Geopolitical Futures (www.geopoliticalfutures.com). Até 2015 foi CEO da Stratfor