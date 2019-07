Costa, o melhor amigo da tua causa!

É verão, provavelmente estás a pensar nos dias de férias que vais tirar, mais não seja para beber uma cerveja fresca e olhar para o mar e veres que a invasão eleitoral a que estás sujeito por parte de António Costa e do seu grupo socialista até se mete entre ti e a cerveja que queres beber de forma descansada!





Entre as 27 inaugurações houve algumas patentes que foram reclamadas por outros partidos políticos. Temos uma ministra de justiça com ilusões ou alusões de grandeza dizendo que a nossa justiça nunca esteve tão boa, andam a morrer três mulheres por mês e o nosso país é o mais permissivo em termos de penas suspensas da Europa (lei criada por António Costa), mas Francisca Van Dunem num devaneio de propaganda partidária diz que não, (cogumelos)!



Por outro lado, vivemos no caos do sistema nacional de saúde, com enfermeiros sem aumentos salariais e com cargas brutais ao nível de horários fazendo greves e prejudicando gravemente o funcionamento dos hospitais! Hospitais sem materiais adequados, alas pediátricas no tratamento do cancro postas em contentores exteriores ao hospital (hospital São João do Porto) e os próprios médicos a levantarem também as bandeiras e a reclamarem os seus direitos com unhas e dentes!



Um ministério público transformado num "estado" dentro do "estado" com a falta de denúncia no caso da IURD por parte da apatia e acessão de Joana Marques Vidal onde todos acenam e deixam passar o apenas inconveniente, mas "está-se bem"! E "está-se" bem porque somos um país bonito e sabemos receber os estrangeiros, mas lá dentro, bem que António Costa pode inaugurar uma estátua de João Félix a fazer um mortal encarpado que estamos podres!



Já agora, aproveitem, enquanto ainda podem comer sardinhas, que o Costa deixa! Continuem a votar na demagogia pura do partido socialista, devemos ir tão longe como olhar para uma joaninha de binóculos, parece grande não parece? Mas não é! E se é isto que a dita "esquerda" apregoa para se diferenciar da dita "direita" bem que podem trocar os passos, pois tocam ao mesmo ritmo da batida.

O governo fez 27 inaugurações desde o início do ano, isto na preparação das eleições europeias. Estavam a aquecer o fogão para manterem a panela ao lume. A panela de pressão que chia por todos os lados. Dentro da panela de pressão estão assuntos sérios como a justiça e a saúde, sujeita a inúmeros ataques de pânico, ataques de existencialismo, neste sistema de António Costa.