Por uma União Europeia federal (2)

Graças à compreensão da Direcção da SÁBADO, têm estado a ser publicados, quinzenalmente, textos de opinião por mim elaborados. No primeiro, escrevi acerca da proposta de construção de uma União Europeia Federal e no segundo teci considerações a propósito da Ucrânia, mas, a seguir, sob a designação genérica "Os filhos de Caim", comecei a manifestar as ideias que tenho relativamente ao, para mim, deficiente funcionamento do sistema judiciário e a apresentar algumas propostas de melhoramento do mesmo. Todavia, esta semana, apesar de haver motivos mais do que suficientes para escrever sobre esse tema (como por exemplo, a importância que a oratória, que não passa de uma vã retórica, sobre um pretenso combate contra o crime violento e a corrupção tem no crescimento da extrema-direita na Europa e no resto do Mundo, incluindo as Américas ou o desfecho do julgamento em primeira instância do caso de Pedrogão Grande), os incertos resultados das recentes eleições para o Parlamento da Suécia - à hora que escrevo ainda não sei de que lado da bancada ficará o 175º deputado - e as provocatórias declarações de Georgia Meloni, líder da extrema-direita italiana, a propósito da União Europeia, impelem-me a retomar o tema - e o título - do meu primeiro escrito, cujo conteúdo aqui mantenho completamente inalterado.