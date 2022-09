Os filhos de Caim V

De acordo com uma teorização clássica do Direito Penal definida ainda no século XIX do anterior milénio, em termos simples e muito sumários, são três as finalidades da aplicação das penas criminais, a saber: obstar, em geral, à prática de crimes (prevenção geral), obstar a que aquele concreto delinquente volte a praticar novos crimes (prevenção especial), e restituir as vítimas, tanto quanto possível, à situação em que se encontrariam se não tivesse ocorrido o evento criminoso (função retributiva).