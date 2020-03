A cortina digital de mentiras (II)

As fake news e a criação de conteúdos por entidades novas, que comunicam directamente com a sociedade, sem a intermediação dos tradicionais meios de comunicação social, veiculadas sobretudo através das redes sociais trouxeram enormes desafios à sociedade.

Como é que se lida então com esta complexa teia que envolve cidadãos que recebem informação directa e publicidade segmentada, de figuras públicas, tais como políticos, bots e exércitos de propagação de desinformação?

Existem pelo menos duas formas de lidar com este problema: através de regulação - que, ao nível europeu depende essencialmente da capacidade de intervenção da UE -, mas, sobretudo, através da educação da população.

Em sede de regulação, cabe às entidades estatais e supra-estatais, como a UE, estabelecerem firmemente um enquadramento legal para as fake news – nas suas diversas asserções - e reforçar a capacidade de enforcement dos reguladores e supervisores, indo para além das bem intencionadas iniciativas como o Código de Práticas de Desinformação da UE, que de pouco serve quando o Facebook (que detém ainda o WhatssApp e o Instagram) permite a divulgação de informação e publicidade falsas e quase nada faz em termos práticos para eliminar das suas plataformas informação falsa ou polarizadora, como a criada pelas fábricas de fake news, em sítios como Veles na Macedónia, que em tempos produziu cerâmicas e hoje fabrica notícias falsas.

O peso de empresas como o Facebook, a Google ou o Twitter é demasiado grande para permanecerem entregues à sua auto-regulação. É fundamental que a sua responsabilização aumente, no que concerne à protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos, tal como pretende Bruxelas com a futura lei dos serviços digitais. A ver como corre.

Mas para além de regular e monitorizar, os Estados devem eleger a educação como o veículo de combate à desinformação, pois em termos tecnológicos, com mais ou menos envolvimento e participação das plataformas, existem sempre formas de contornar tanto a lei como a tecnologia.

Um dos melhores exemplos da importância da educação para formar a população em matéria de fake news é o da Finlândia. Actual líder do ranking de resistência às fake news de entre 35 países Europeus, lançou em 2016 um projecto destinado a aumentar a literacia dos alunos na utilização das plataformas digitais e a ajudá-los a desenvolver espírito crítico.

Os Finlandeses não o fizeram para cimentar a sua liderança em rankings, mas sim para combater uma enorme campanha de desinformação proveniente do seu vizinho, a Rússia, de quem a Finlândia se separou há pouco mais de um século. O exército vermelho é agora de trolls, e o governo deste país envolveu não só o ministério da Educação, mas igualmente o ministério da Defesa - que acompanhou o processo com equipas de especialistas - para lidar com a emergência de formar a população na defesa destes novos inimigos.

Este projecto finlandês não se destina apenas aos jovens, visto serem sobretudo os adultos as vítimas das campanhas de desinformação. O programa foi desenvolvido considerando os diferentes níveis de literacia digital dos vários grupos etários. A formação para estudantes do secundário recorre a exemplos práticos para explicar aos alunos ao que devem estar atentos. Em matemática discute-se como se pode manipular estatísticas, nas aulas de arte, como se pode manipular uma imagem, em história a propaganda e por aí fora. Ensina-se a confirmar factos, a nunca usar a Wikipédia como única fonte de informação, e procurar corroborar a informação em três ou quatro fontes distintas mas credíveis. O "Bê à bá" do Jornalismo, para o povo com um dos maiores níveis de literacia do mundo.

No caso de estudantes adultos, é possível ter aulas com apresentações informativas de Power Point, onde se detalha como identificar bots através da informação sobre a conta, a imagem, os textos, o volume de posts, etc, para que se possa compreender que as possibilidades de manipulação de conteúdo são hoje infinitas e assustadoras.

Em Portugal, há várias iniciativas em curso, tal como o "Projecto Literacia para os Media e Jornalismo", numa iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Sindicato dos Jornalistas. Lançado em 2019 como projecto-piloto, vai em Março estender-se a 10 cidades do país, visando envolver professores no fomento da literacia digital entre os estudantes Portugueses. Adicionalmente, o Governo anunciou no final de 2019 que vai promover uma campanha de sensibilização da população para a produção de conteúdos credíveis, mas sem avançar grandes detalhes.

Estes primeiros passos são louváveis, mas ainda há muito que fazer na preparação do país e das instituições para esta nova realidade. Embora a educação dos jovens seja fundamental, não são apenas estes que não recorrem aos meios de informação tradicionais. Muitos adultos quiseram ver o que há por detrás da cortina digital de mentiras.

No que diz respeito aos estudantes, parece manifestamente pouco contar com acções de formação isoladas e facultativas de professores para iniciar um verdadeiro processo de literacia digital focado no tema da desinformação. Mas, sobretudo, não é com campanhas institucionais que se consegue chegar aos adultos. Também para estes devem ser desenvolvidos projectos que promovam a sua literacia nestas matérias. Ou já nos esquecemos como chegamos aqui?