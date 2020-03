Justiça suspeita ou suspeita na justiça?

A justiça não diz respeito apenas aos juízes. Mas, se falamos destes, uma árvore não faz uma floresta e os outros quase dois mil são sérios, honestos e exercem dignamente a sua função. Quem administra a justiça em nome do povo tem de ter uma conduta séria e os juízes, mais que quaisquer outros, exigem esta seriedade em cada momento por parte de cada um dos seus pares. Um caso na Relação de Lisboa coloca em causa a confiança na justiça? Sim, coloca. Mas tão grave como manipular-se uma decisão com a conivência de outros é o infeliz facto da capacidade de prevenir estas situações ser praticamente inexistente. A responsabilidade também será daqueles que, tendo por função a fiscalização da atividade judicial, durante dezenas de anos colocaram a cabeça na areia ignorando o que era por demais evidente a muitos. Depois, aqui d'el rei.





O presidente do sindicato de juízes tem tido uma posição mais compatível com a proteção deontológica da sua profissão do que a do órgão próprio de salvaguarda institucional dos juízes e da sua independência, isto é, do Conselho Superior de Magistratura (CSM). Este parece ter agora despertado para o grave problema. A mudança nos seus órgãos de direção explicará que isso tenha, finalmente, acontecido.Suspeitas sobre um dos envolvidos nesses recentes casos, e recentemente punido com a sanção mais grave – expulsão –, eram conhecidas há muito tempo. Comportamento violador da ética profissional era por demais evidente desde há muitos anos. Em comentários produzidos em programas televisivos semanais, chegou a criticar decisões de um colega e a pronunciar-se sobre matéria de processos concretos sobre os quais se lhe impunha dever de reserva pela possibilidade de vir a apreciá-los em recurso, como aconteceu. Isto revelava há muito que algo estava mal. O CSM só agiu quando não era mais possível continuar a assobiar para o lado e porque a comunicação social o denunciou. Não obstante, em outras situações foi muito célere a agir e até se antecipou ao próprio facto da hipotética ilicitude. Por coincidência, quando o mesmo juiz que era alvo das críticas daquele deu uma entrevista a um canal de televisão e este anunciou a reportagem, célere foi o CSM a instaurar um inquérito, ainda antes de aquela ir para o ar. Por ironia do destino, imputavam a este juiz a denúncia de irregularidades na distribuição de processos. Dois pesos e duas medidas.

Justiça sob suspeita? A justiça está sob suspeita porque, quando se fala dela, não se fala apenas da magistratura judicial. O sistema de justiça tem por base as leis que num estado de direito devem ser respeitadas por todos, onde se incluem aqueles que as fazem. Os juízes decidem no respeito por leis aprovadas pelo órgão legislativo. Porém, a própria feitura de leis se tornou suspeita, pois são frequentemente elaboradas em sociedades de advogados que têm interesses no próprio normativo que preparam. Quem nunca ouviu falar em alçapões nos diplomas? Quem nunca ouviu falar em alterações introduzidas em diplomas sem que alguém admita a paternidade das mesmas? Quantos deputados ou ex-deputados não pertencem às sociedades incumbidas de elaborar os projetos desses diplomas? Qual o grau de confiança depositado nos responsáveis pela aprovação dessas leis? Que percentagem deste povo - que em democracia é o titular do poder político - considera confiável a classe política? E, qual a confiança depositada naqueles que representam o cidadão quando se tem de dirigir à justiça? Qual o grau de suspeita na atividade de alguns advogados? São frequentes os casos de envolvimento de elementos dessa classe em atos ilícitos lançando um manto de desconfiança sobre a mesma. E os elementos dos órgãos de polícia criminal, não dizem frequentemente que a lei é um obstáculo à eficácia da ação policial, ignorando que a eficácia tem de ser encontrada dentro dos limites da lei? Quantas vezes não praticam atos de legalidade duvidosa, responsáveis por desconfianças na atividade policial? E, no que respeita à outra magistratura, quantas vezes não são torneadas normas para conseguir o juiz de instrução "adequado" para os processos que investigam? Tão grave como manipular a distribuição de processos em recurso não será a escolha do juiz de instrução para praticar atos jurisdicionais no inquérito? Quantas vezes não estão mais focados na incriminação dos suspeitos do que na procura da verdade material? Como donos do inquérito, quem controla a sua atividade? Perante quem respondem, se até a sua autonomia interna os exime de respeitar as indicações dos seus diretores? Que estranho conceito este de magistratura hierarquizada que se confunde com o de magistratura independente.

Estranha-se que a confiança nos tribunais seja reduzida? Com o sentimento tão típico dos portugueses de se julgarem merecedores de mais do que é dado aos outros, sempre que alguém está envolvido num processo nunca fica satisfeito com a decisão judicial. Se o processo é cível e se ganha, pensa que deveriam ter ganho por mais. Se perde, a culpa é do juiz que não soube julgar bem. E se o processo é criminal? O arguido, se condenado, considera-se sempre mal condenado, e a vítima ou o lesado considera sempre que a decisão foi demasiado benevolente. Então se for absolvido, nem se fala. Isto é, quem fica satisfeito com a decisão de uma causa? Sempre será melhor um mau acordo do que uma boa demanda.

O Estado de direito democrático assenta no princípio da separação mas também de interdependência dos poderes. Assim, estes devem fiscalizar-se entre si num verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. Porém, como se fiscaliza, no nosso país, o mau uso do poder judicial? O CSM tem verdadeira capacidade para isso e estará a cumprir essa responsabilidade? A sindicância à Relação de Lisboa pode revelar tristes surpresas e ser como o coronavírus: de início não havia nenhum caso, enquanto outros países estavam já muito preocupados com o número de casos. Depois começámos a ter 1, 2, 3 e já vão em mais de quatro dezenas de casos confirmados. A averiguação preliminar à Relação de Lisboa detetou três casos suspeitos de manipulação da distribuição de processos, mas arriscamo-nos a descobrir que essa situação possa ser recorrente. Estas situações acontecem apenas porque há conivência de alguns mas, provavelmente, também por omissão de outros em censurar tais práticas. Como se vai restabelecer a confiança do cidadãos e convencê-los de que estes foram casos pontuais? Que mecanismos de controlo irão ser introduzidos para prevenir e impedir que volte a acontecer? A gravidade dos factos que lançaram mais esta suspeita sobre o sistema de justiça exige resposta judicial urgente mas a prevenção destes casos exige uma capacidade de fiscalização que não foi visível até ao momento. Mal seria que a responsabilização destas suspeitas no tribunal superior visasse a expiação dos pecados de toda a justiça.

Será que o afastamento de alguns é suficiente para restabelecer a confiança social nos tribunais? Exige-se transparência no exercício do poder soberano de julgar, mas o exercício desta função quando combinada com a pertença a associações que exigem promessas de fidelidade e que primam pelo secretismo não favorece a confiança dos cidadãos. A associação sindical dos juízes aprovou uma declaração onde defende a incompatibilidade da atividade de juiz com a pertença a esse tipo de organizações, porque não é certo que se decida em função da lei e não do compromisso assumido.

E não se considere pouco preocupante esta questão. A participação nestas associações envolve magistrados, advogados, empresários e banqueiros, polícias, militares, "espiões" e "contraespiões", jornalistas, ministros e outros políticos, frequentemente em lugares de direção das suas organizações ou de destaque, e a formar grupos ainda mais clandestinos dentro da clandestinidade da sua atuação. Que possibilidades não se colocam de agir ilicitamente? Que possibilidades não se colocam de desrespeito da imparcialidade que é exigida e imposta ao juiz?

Veja-se o risco para a democracia que tais ligações perigosas possibilitam. A troca de favores que estas relações permitem explicará algumas nomeações que se vão verificando para o exercício de cargos públicos ou políticos, ou nas candidaturas à presidência de partidos políticos ou, até, nas listas de candidatos ao parlamento ou de algumas candidaturas às autarquias locais. Não se diga que é exagero. Quantos diplomas não são apresentados nessas sedes antes de serem votados no parlamento, ou quantas decisões não são ai discutidas antes de serem executadas? Ficou conhecida a "prancha" sobre o serviço nacional de saúde apresentada previamente numa loja maçónica. A democracia italiana sentiu gravemente a nefasta influência destas organizações no poder político nos anos 70 e 80 do seculo passado.

Também deve ser repensado o tipo de cargos que podem ser exercidos por magistrados fora das respetivas magistraturas. O exercício de funções judiciais intercaladas com o exercício de cargos na administração pública ou de nomeação política e mesmo em estruturas do mundo do futebol não abona em benefício da confiança na justiça e na independência dos juízes. O facto de um cargo de direção de um serviço de segurança, por exemplo, ser desempenhado por magistrado não é necessariamente garantia de legalidade do exercício da atividade da organização que dirige. É curioso que, em apreciação da constitucionalidade de um diploma que previa o uso de meios intrusivos consagrados exclusivamente no âmbito da investigação criminal, apenas o conselheiro que dirigiu anteriormente um desses serviços tenha votado pela sua conformidade constitucional.